A nova linea di iPhone 15 presentata da Apple cù tagli di prezzu per l'utilizatori irlandesi

Apple hà presentatu ufficialmente a so ultima linea di iPhones è smart watches, cù l'annunziu di a gamma di l'iPhone 15 è l'Apple Watch Series 9. Mentre u giant tecnicu hà aumentatu i prezzi di i so iPhones in i Stati Uniti, l'utilizatori irlandesi riceveranu un scontu. L'iPhone 15 Pro parte da 1,239 100 €, un prezzu di 15 € tagliatu da u mudellu di l'annu passatu. L'iPhone 979 principiarà da 1,029 €, paragunatu à 15 1,129 € un annu fà. L'iPhone 1,179 Plus hà ancu avutu u so prezzu ridutta à € XNUMX da € XNUMX.

Apple hà u scopu di rinfurzà l'esperienza generale di l'utilizatori cù i so novi dispositi, malgradu i sfidi posti da a crisa attuale di u costu di a vita. I novi iPhones prumettenu una qualità di chjama megliu, fotografia, è l'adopzione di un portu standard di carica USB. I mudelli iPhone 15 Pro presentanu un buttone d'azzione persunalizabile, mentre chì l'iPhone 15 Pro avarà un disignu di titaniu più durable è un sistema di càmera più putente.

A gamma iPhone 15 serà dotata di u chip A16, mentre chì i mudelli Pro averà u chip A17 aghjurnatu. L'iPhone 15 hà ancu aduttatu a cunnessione USB C per a carica è u trasferimentu di dati, in cunfurmità cù a scadenza di l'UE per standardizà a carica da u 2024. Inoltre, Apple hà allargatu e capacità satellitari d'emergenza di l'iPhone, aghjunghjendu Assistenza stradale via satellita.

Apple hà ancu introduttu l'Apple Watch Series 9, chì presenta una funzione di cuntrollu di gestu, trasfurmazioni di e richieste Siri nantu à u watch stessu, è integrazione mejorata cù l'HomePod. A cumpagnia cuntinueghja à prioritizà a sustenibilità, cù sforzi per eliminà u plasticu da l'imballu, aduprà materiali 100% riciclati, è s'appoghjanu in fonti d'energia pulite è rinnuvevuli.

Fonti:

– Paolo Pascatore, analyste PP Foresight

- L'annunziu ufficiale di Apple

Definizione:

- USB C: Una cunnessione di bus seriale universale chì hè comunmente utilizata per a carica è u trasferimentu di dati in i dispositi elettronici.

- Chips A16 è A17: Si riferisce à i processori utilizati in i dispositi Apple, cù A17 chì hè a versione più nova è più putente.

- Capacità satellitari d'emergenza: A capacità di un dispositivu per cunnette à una rete satellitare per cumunicazione è assistenza in situazioni d'emergenza.