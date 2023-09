Apple riceve una patente per u materiale neru matte, puderia purtà una variante à iPhones è MacBooks

Apple hè stata cuncessa una patente chì permette à a cumpagnia di utilizà un materiale neru matte nantu à i so prudutti, cumpresi iPhones è MacBooks. A patente, chì hè stata depositata in 2020, hè stata recentemente appruvata da l'Uffiziu di i Marchi è di Brevetti di i Stati Uniti (USTPO).

L'usu di u neru matte in i prudutti d'Apple hè statu populari trà i cunsumatori, cum'è a prova di a liberazione di a variante nera matte iPhone 7 parechji anni fà. Tuttavia, u feedback per a serie iPhone 7 ùn era micca abbastanza pusitivu per Apple per continuà à offre u mudellu. Questa patente suggerisce chì Apple hè avà seriu nantu à u materiale neru matte è vole assicurà chì i so prudutti scontranu a qualità desiderata prima di lancià in u mercatu.

A patente permette à Apple d'utilizà parti anodizzate matte nere chì offrenu una finitura impeccabile è senza gap. L'imaghjini chì accumpagnanu a patente indicanu ancu a pussibilità di una variante nera matte per iPhones è Apple Watches. Ancu s'ellu hè improbabile chì succede quist'annu, postu chì a nova serie iPhone 15 hè prevista per lancià prestu, a patente suggerisce chì un iPhone neru matte puderia esse introduttu in un futuru vicinu.

In più di l'iPhones, a patente apre a porta per i MacBooks neri matte, chì ùn sò micca stati pruposti da Apple per decennii. I pelle neri matte sò populari trà l'utilizatori di MacBook, è sta patente indica chì Apple pò esse cunsideratu una opzione negra matte per i so laptops.

In quantu à a prossima serie iPhone 15, chì hè prevista per include mudelli cum'è l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro è l'iPhone 15 Pro Max, ci sò rumuri di grandi aghjurnamenti di càmera, cumprese una lente periscopiu. I mudelli Pro ponu ancu avè un corpu di titaniu, potenzialmente aumentendu u prezzu di u pruduttu.

Hè chjaru chì Apple esplora novi opzioni per i so prudutti, è a patente per u materiale neru matte suggerisce chì a cumpagnia hè attivamente cunsiderendu l'intruduzioni di sta variante. Mentre i fan entusiasmati aspettanu ansiosamente a liberazione di a serie iPhone 15, solu u tempu dirà se una opzione nera matte serà trà l'offerte.

Fonti:

- Uffiziu di i Marchi è Brevetti di i Stati Uniti (USTPO)