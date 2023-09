Apple aspettava di presentà l'iPhone 15 cù carica USB-C

Apple hà da liberà l'attesu iPhone 15, cù rumuri chì indicanu chì abbandunà u so caricatore Lightning patentatu in favore di a carica USB-C. Questa mossa permetterebbe una carica universale è simplificà u prucessu di carica in diversi dispositi è marche.

L'annu passatu, l'Unione Europea hà passatu una lege chì impone smartphones, tablette è altri apparecchi chjuchi per supportà a carica USB-C da 2024. Questa legislazione hà per scopu di riduce u numeru di caricatori è cavi chì i cunsumatori anu da trattà quandu anu acquistatu novi dispositi, è ancu. cum'è prumove a cumpatibulità trà i dispusitivi pruduciutu da diversi fabricatori.

Ancu s'è stu cambiamentu pò parè significativu per l'iPhones, Apple hà digià trasfurmatu i so iPads è MacBooks à a carica USB-C. Tuttavia, a cumpagnia hè stata resistente à fà u cambiamentu in l'iPhone. U vicepresidentu anzianu di u marketing mundiale di Apple, Greg Joswiak, hà digià enfatizatu u valore è l'ubiquità di u caricatore Lightning, ma hà ricunnisciutu chì a cumpagnia rispetterebbe u mandatu di l'UE.

A decisione di l'UE si allinea cù i so sforzi per trattà i rifiuti elettronichi. Tuttavia, a transizione à i caricatori USB-C pò inizialmente generà più rifiuti elettronichi mentre a ghjente elimina i so cavi Lightning. Apple averà bisognu di sviluppà un prugramma di riciclamentu di cable Lightning per mitigà l'impattu ambientale.

Ci hè ancu ragioni finanziarii daretu à a resistenza di Apple à u cambiamentu. U charger Lightning hè statu una fonte prufittuosa di rivenuti per Apple, sia per via di a vendita di cables Lightning è di l'accessori è i cavi di terzu chì passanu per u so prugramma Made For iPhone. Trasfirià à USB-C rinuncerebbe un pocu di stu cuntrollu è cambiassi à un ecosistema più apertu è universale.

Ùn hè micca chjaru se u cambiamentu à USB-C serà implementatu in tutti i mudelli di l'iPhone 15 o limitatu à i dispositi Pro. Tuttavia, a transizione à a carica USB-C ùn hè micca prevista per esse un solu motivatore per i cunsumatori per aghjurnà. Parechji dispositi mobili, cumpresi i iPads è i MacBooks d'Apple, utilizanu digià USB-C, cusì l'accessu à i fili di carica ùn deve esse difficiule o caru.

À longu andà, un sistema di carica universale hà vantaghji chjaru per i cunsumatori. Stu cambiamentu vi dinù align iPhones cù a tendenza crescente di usu USB-C in altri dispusitivi. Mentre pò esse speculazione annantu à un potenziale cambiamentu à a carica wireless in u futuru, hè attualmente limitatu da una velocità di carica più lenta paragunata à a carica cablata.

