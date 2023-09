I chips d'Apple sò fabbricati in i Stati Uniti, ma l'imballaggio hè sempre fattu in Taiwan

Sicondu The Information, i chips di Apple, fabbricati da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), seranu fatti in a nova fabbrica in Phoenix, Arizona, cum'è annunziatu da u CEO di Apple Tim Cook. Tuttavia, sti chips duveranu esse rimandati in Taiwan per l'assemblea perchè a fabbrica in Arizona ùn hà micca e facilità necessarie per imballà i chips più avanzati.

L'imballu hè a tappa finale di a fabricazione di chip, induve i cumpunenti sò assemblati in un alloghju per rinfurzà a velocità è l'efficienza energetica. Mentre chì i chips per iPads è Mac ponu esse imballati fora di Taiwan, i chips di l'iPhone anu da esse assemblati in u paese. Stu metudu di imballaggio hè stata utilizata da Apple da 2016.

In più di Apple, TSMC hà ancu altri clienti cum'è NVIDIA, AMD è Tesla, chì i mudelli di chip, cumpresu l'H100 di NVIDIA, anu da esse ancu mandati in Taiwan per imballaggi. L'imballu avanzatu utilizatu in l'iPhone hè informatu per esse utilizatu da Google ancu per i so futuri telefoni Pixel.

U guvernu di i Stati Uniti, attraversu l'Attu CHIPS, hà riservatu un finanziamentu sustanziale per incentivate a fabricazione di chip in i Stati Uniti è riduce a dipendenza da i fornitori d'oltremare. Questa mossa hà per scopu di spinta l'industria di i semiconduttori di i Stati Uniti in mezzu di tensioni cù a Cina nantu à Taiwan.

Mentre u guvernu hà stabilitu un prugramma Naziunale Avanzatu di Manufacturing Packaging per purtà l'imballaggi di chip à i Stati Uniti, riceve un finanziamentu significativamente menu cumparatu à a fabricazione di chip. L'Istitutu di Circuiti Stampati hà dichjaratu chì questu indica una mancanza di priorità per l'imballu. TSMC ùn hà micca previstu di custruisce strutture di imballaggio in i Stati Uniti per via di l'alti costi implicati è prubabilmente offre qualsiasi metudu di imballaggio futuru in Taiwan.

Fonti:

- L'infurmazione