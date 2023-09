Apple aduttà u standard USB-C per i futuri rilasci di iPhone

Dopu anni di resistenza, Apple Inc hà capitulatu infine à u standard USB-C è l'utilizarà per tutti i futuri versioni di l'iPhone. A cumpagnia hà utilizatu u so portu Lightning patentatu per a carica di i dispositi da 2012. Mentre u portu Lightning hè statu un puntu di vendita unicu per Apple, hè statu ancu un pesu per i cunsumatori per l'altu costu di i cables di sustituzione.

A decisione di cambià à USB-C vene dopu chì l'Unione Europea (UE) hà firmatu un mandatu di carica cumune in uttrovi 2022. Sicondu u mandatu, tutti i telefunini mobili, tablette è camere venduti in l'UE anu da avè una carica USB Type-C. portu. I Laptops seguiranu l'esempiu in 2026. A direttiva hè stata messa in piazza per riduce l'acquisti di carica innecessarii è standardizà a carica in tutti i dispositi.

Apple hè stata fortemente opposta à u mandatu di carica cumunu, argumentendu chì soffre l'innuvazione. Tuttavia, a cumpagnia hà dapoi cuncessu chì ùn hà micca altra scelta ma di cunformità. In fatti, Apple hà digià incorporatu USB-C in u so iPad Air in 2020 è l'iPad 10th generazione in 2022. Avà, a cumpagnia estenderà sta standardizazione à u spaziu iPhone.

U muvimentu in USB-C porterà comodità à i cunsumatori, postu chì ùn anu più bisognu di portà più cavi di carica per diversi dispositi. Inoltre, prubabilmente riducerà u costu di i cavi di rimpiazzamentu, postu chì i cavi USB-C sò più dispunibili è generalmente menu caru cà i cavi Lightning.

A decisione d'Apple di aduttà u standard USB-C per i futuri versioni di l'iPhone serà ufficialmente svelata u 12 di settembre cù u lanciu di l'iPhone 15. Questu marca a fine di una era per Apple è l'iniziu di una sperienza di carica più universale per i cunsumatori.

Fonti:

- BBC

- U situ ufficiale di l'Unione Europea