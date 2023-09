Top Apps iPhone gratuiti è pagati in i Stati Uniti

In issu articulu, avemu da scopra u cima Apps iPhone gratis è pagatu in i Stati Uniti. Queste app offre una varietà di funzioni è risponde à diversi interessi è bisogni.

Trà i migliori app iPhone gratuiti in i Stati Uniti, una app notevule hè Temu: Shop Like a Billionaire. Temu permette à l'utilizatori di cumprà articuli di lussu è sperimentà u stilu di vita di un miliardariu. Un'altra app populari hè YouTube TV, chì offre una larga gamma di cuntenutu streaming per l'utilizatori. TikTok, cunnisciutu per i so brevi video virali, face ancu a lista.

Per d 'altra banda, l'applicazioni iPhone più pagate in i Stati Uniti includenu Minecraft, un ghjocu assai populari chì permette à i ghjucatori di creà u so mondu. Geometry Dash hè un'altra app pagata chì combina musica è gameplay basatu in cumpetenze. U famosu ghjocu di tavulinu, MONOPOLY, hà ancu una versione digitale dispunibule per l'utilizatori di l'iPhone.

Altre app pagate chì facenu a lista includenu Heads Up!, un ghjocu di festa divertente, è Plague Inc., un ghjocu di simulazione strategica induve i ghjucatori creanu è evoluzione un patogenu per infettà è sguassate l'umanità.

Queste app offre una gamma di opzioni di divertimentu, da ghjochi à sperienze di stile di vita. Sè vo circate una sperienza di shopping di lussu o un ghjocu captivante per ghjucà, ci sò opzioni dispunibili nantu à l'App Store.

