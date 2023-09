Apple presenta u novu Apple Watch Ultra 2 cù funzioni impressiunanti

Apple, u giant tecnulugicu, hà introduttu a so ultima aghjunta à a serie Apple Watch cù u lanciu di l'Apple Watch Ultra 2. Stu novu smartwatch vanta una vita di bateria notevuli di finu à 36 ore cù una sola carica. Inoltre, in modu di bassa putenza, a vita di a bateria si estende à un impressiunanti 72 ore.

Una di e caratteristiche standout di l'Apple Watch Ultra 2 hè a faccia di orologio esclusiva chjamata "ultra modulare" chì Apple hà sviluppatu apposta per stu dispusitivu. Inoltre, u smartwatch vene equipatu cù u chip S9, chì furnisce prestazioni è efficienza rinfurzate.

Cù un prezzu di partenza di $ 799 (₹ 66,200), l'Apple Watch Ultra 2 offre una gamma di funzioni è funzioni innovatori. Durante l'avvenimentu di lanciamentu, Apple hà ancu fattu un annunziu significativu in quantu à i materiali utilizati in i so prudutti. A cumpagnia hà revelatu chì ùn incorporeranu più a pelle in i so novi prudutti Apple. Inoltre, Apple hà enfatizatu u so impegnu à a sustenibilità affirmannu chì l'Apple Watch Series 9 hè u so primu pruduttu neutrale in carbonu. Avanzate, tutta a fabricazione di Apple Watch serà alimentata interamente da l'electricità pulita.

Apple hà ancu introduttu u novu Watch Series 9, chì vanta un processore più putente. Questu annunziu hà precedutu l'attesa presentazione di l'iPhone 15, chì si prevede di presentà novi porti di ricarica, fotocamere migliorate, è potenzalmentu prezzi più alti per mudelli premium. In termini di funziunalità, a Serie 9 Watch include avà una funzione chjamata "doppiu tap". Toccandu u pollice è u dito inseme duie volte, l'utilizatori ponu fà diverse attività senza toccu fisicamente l'orologio.

Durante l'avvenimentu, u Chief Operating Officer d'Apple, Jeff Williams, spiegò chì a funzione "doppiu tap" utilizza l'apprendimentu di a macchina per detectà cambiamenti sottili in u flussu di sangue quandu l'utilizatore tocca i so dita. Stu prugressu permette à l'utilizatori di impegnà in altre attività, cum'è caminari un cane o tenendu una tazza di caffè, mentre interagiscenu ancu cù u so smartwatch.

Inoltre, u CEO di Apple, Tim Cook, hà revelatu chì a cumpagnia ferma nantu à a strada per liberà a so cuffie di realtà mista Vision Pro à l'iniziu di 2024. Stu pruduttu assai anticipatu hà per scopu di furnisce l'utilizatori cù una sperienza di realtà aumentata immersiva è trasformativa.

In generale, l'ultimi annunzii di Apple anu dimustratu a so dedizione cuntinuu à l'innuvazione, a sustenibilità è l'esperienza d'utilizatore. L'Apple Watch Ultra 2 è Series 9 Watch, inseme cù l'imminente cuffie Vision Pro, dimustranu l'impegnu d'Apple à spinghje i limiti tecnologichi è furnisce prudutti d'avanguardia à i so clienti.

(Nota: Questu articulu hè basatu annantu à l'infurmazioni da diverse fonti).

