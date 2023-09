Presentazione di l'iPhone 15: Cambiamenti è aghjurnamenti

By

L'avvenimenti di lanciamentu di l'iPhone d'Apple generanu sempre assai buzz è eccitazione, è a recente presentazione di l'iPhone 15 ùn era micca eccezzioni. L'iPhone resta una parte cruciale di l'affari di Apple, cuntendu una parte significativa di i rivenuti di a cumpagnia ogni annu. Cù sta ultima versione, Apple hà u scopu di furnisce un dispositivu chì incorpora tutti l'avanzamenti tecnologichi è l'innuvazioni chì anu sviluppatu da l'iPhone originale in u 2007.

Un cambiamentu notevule cù l'iPhone 15 hè a transizione da u cunnessu di carica Lightning di Apple à u portu USB-C universalmente accettatu. Stu cambiamentu hè statu necessariu da una decisione di l'Unione Europea. In u risultatu, l'utilizatori puderanu aduprà u stessu cable per carricà i so iPhones è ancu altri dispositi cum'è cuffie è parlanti.

In u fronte di u disignu, Apple hà introduttu una gamma di novi culori per l'iPhone 15, cumprese rosa, giallu, verde, blu è neru. I mudelli Pro di l'iPhone 15 presentanu una custruzzione esterna di titaniu, chì li rende più ligeri è più durable. I bordi di u screnu sò ancu ridotti, chì permettenu dimensioni di visualizazione più grande.

Una di e caratteristiche notevuli di i mudelli iPhone 15 Pro hè a rimpiazzamentu di l'interruttore mute cù un buttone d'azzione programable. L'utilizatori ponu persunalizà stu buttone per eseguisce diverse funzioni, cum'è muting / unmuting, lanciazione di app, o avvià memo di voce.

In quantu à l'avanzamenti di a camera, Apple hà equipatu i mudelli di l'iPhone 15 d'entrata cù a listessa tecnulugia di càmera truvata in a precedente gamma iPhone 14 Pro. Questu include una camera principale di 48 megapixel chì cattura più dettagli è migliurà u focus. A fotografia computazionale assicura chì l'utilizatori ponu catturà imaghjini d'alta qualità ancu senza u mudellu Pro.

I mudelli iPhone 15 Pro vantanu ancu funzioni di càmera migliorate, cù opzioni cum'è novi lunghezze focali predefinite, capacità avanzate di zoom, stabilizazione di l'imaghjini mejorata è fotografia rinfurzata in poca luce. Inoltre, i dui mudelli Pro sò cumpatibili cù a catturazione di "Spacial Videos", un furmatu di video 3D supportatu da l'auricolare Apple Vision Pro.

L'iPhone 15 Pro Max, Pro è altri mudelli offrenu una gamma di funzioni è aghjurnamenti chì risponde à e diverse esigenze è preferenze di l'utilizatori. Apple hà u scopu di furnisce un dispositivu chì ùn hè micca solu tecnulugicu avanzatu, ma ancu visualmente attraente è user-friendly.

