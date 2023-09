Apple hà cunfirmatu chì u prossimu Apple AirPods Pro hà da esse ricaricatu USB-C. L'annunziu hè statu fattu in Apple's Wonderlust Event, induve a cumpagnia hà ancu presentatu u novu casu per l'AirPods Pro. U casu AirPods Pros di terza generazione ùn sustene micca solu a carica USB-C, ma ancu a carica MagSafe.

Sfortunatamente, per quelli chì anu interessatu solu à cumprà u casu separatamente, pare chì l'opzione ùn serà micca dispunibule. A carica USB-C serà inclusa cù u prezzu tutale di $ 249 per l'AirPods Pro.

A parte di a cumpatibilità USB-C, l'utilizatori ponu aspittà à altre funzioni cum'è l'audio adattativu è a cancellazione di u rumore putente. Inoltre, una sola carica di l'AirPods Pro hè prevista per furnisce circa sei ore di vita di a batteria.

L'AirPods Pro sò previsti per u 22 di settembre, offrendu à i cunsumatori una soluzione audio wireless cù funziunalità è cunvenzione rinfurzata.

Per più dettagli nantu à l'annunzii fatti à l'eventu Wonderlust d'Apple, IGN hà furnitu un riassuntu cumpletu di tutte e nutizie maiò è i punti salienti. Inoltre, IGN offre una guida utile per aiutà i cunsumatori à sceglie u megliu mudellu Apple AirPods per cumprà in 2023.

Fonti:

- L'avvenimentu Wonderlust d'Apple

- A riassuntu di l'IGN di l'avvenimentu Wonderlust d'Apple

- A guida di IGN à u megliu mudellu Apple AirPods per cumprà in 2023