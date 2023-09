Apple Event 2023: L'iPhone 15 pò turnà a marea per Apple Inc.?

L'attesa presentazione di l'iPhone d'Apple Inc. hè sempre un mumentu significativu per a cumpagnia, è l'avvenimentu di questu annu hà ancu più pesu. Cù l'intruduzione di a nova linea di iPhone 15, Apple hà u scopu di annunzià una serie di vendite lenti è riaccende l'eccitazione di i cunsumatori.

U giant tecnulugicu face una varietà di sfide, cumprese un rallentamentu di l'industria più larga in a dumanda di smartphone è preoccupazioni per a presenza di a cumpagnia in Cina, u so mercatu internaziunale più grande. Inoltre, a decisione di cambià à u standard di carica USB-C ùn pò micca bè cù i cunsumatori chì anu accumulatu cullezzione di accessori Lightning.

Tuttavia, ci sò fattori promettenti chì travaglianu in favore di Apple. L'iPhone cuntinueghja à esse u pruduttu più prufittu di a cumpagnia, cuntendu circa a mità di e so vendite. A capacità d'Apple di spinghje mudelli più altu cù funzioni esclusive hà ancu aiutatu à mantene a dumanda è carica prezzi premium.

Malgradu a caduta generale di u mercatu di i telefoni smartphones, Apple hà superatu i so cuncurrenti. Mentre chì i spedizioni di l'iPhone anu sbulicatu da 2% l'ultimu trimestre, Samsung Electronics Co. hà sperimentatu una diminuzione assai più forte di 15%. Questa resilienza relativa hà permessu à Apple di guadagnà una parte di mercatu in l'industria.

Un ostaculu potenziale per Apple hè a ricezione di l'iPhone 15 in Cina. Mentre chì u mercatu cinese hè statu un locu luminoso per a cumpagnia, i recenti pruibizioni di u guvernu è a cumpetizione di Huawei Technologies Co. anu suscitatu preoccupazioni per u potenziale sentimentu calante versu Apple. In ogni casu, Apple hà affruntatu sfide simili in u passatu è hà sappiutu rimbursà.

Cume Apple presenta u so ultimu iPhone è aghjurnamenti à altri prudutti cum'è l'Apple Watch è l'AirPods, tutti l'ochji seranu nantu à u rendiment di a cumpagnia. A stagione di vacanze servirà cum'è una prova di focu per a capacità di Apple per superà queste sfide è ripiglià u momentu in u mercatu di i telefoni smartphone.

