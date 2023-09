Claude Pro: Anthropic libera a versione pagata di ChatGPT Competitor

Anthropic, a cumpagnia daretu à u cuncurrente ChatGPT Claude, hà recentemente presentatu Claude Pro, una versione premium di u so chatbot AI. Disponibile per $ 20 à u mese, Claude Pro offre una gamma di funzioni avanzate à l'utilizatori, riflettendu a struttura di prezzi di ChatGPT Plus.

Simile à u so cuncurrente, Claude hè un chatbot AI generativu chì opera nantu à u putente mudellu di lingua maiò di Anthropic, Claude 2. Sviluppatu da l'antichi impiegati senior di OpenAI, Anthropic si pone cum'è una alternativa etica è rispunsevule in u paisaghju di l'intelligenza artificiale (AI). A cumpagnia hà pigliatu misure estensive per assicurà a furmazione sicura di mudelli AI generativi è hà stabilitu principii chjaru per u sviluppu AI rispunsevule.

Cù un abbunamentu à Claude Pro, l'utilizatori guadagnanu parechji vantaghji. Iddi gudiri cinque volte di più usu chè a versione senza di Claude.ai è hannu a capacità di mandà un numeru maiò di missaghji. Inoltre, l'abbonati ricevenu un accessu prioritariu à Claude.ai durante i periodi di trafficu altu è uttene un accessu anticipatu à e funzioni novi cum'è sò introdutte.

U lanciu di Claude Pro indica l'impegnu di Anthropic à mantene un vantaghju cumpetitivu in u mercatu di chatbot AI. Offrendu un livellu pagatu di u so serviziu, a cumpagnia hà per scopu di furnisce una sperienza d'utilizatore aghjurnata mentre genera entrate per sustene i so sforzi di sviluppu in corso.

Anthropic hà lanciatu Claude Pro in i Stati Uniti è in u Regnu Unitu, chì permette à l'utilizatori in queste regioni di prufittà di e funzioni rinfurzate è di i benefici offerti da u pianu di abbunamentu.

Dans l'ensemble, l'introduction d'une version payante de Claude démontre l'ambition d'Anthropic de défier les leaders de l'industrie, comme OpenAI, et de s'imposer comme un joueur de premier plan dans le secteur de l'IA. A dedizione di a cumpagnia à u sviluppu AI rispunsevule, inseme cù i so partenarii strategichi, ponu pusà Anthropic cum'è un forte contendente in u paisaghju in evoluzione di i chatbots AI generativi.

