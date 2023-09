Quandu u vostru dispositivu Pixel uttene l'aghjurnamentu di Android 14?

Google si prepara à liberà a so ultima aghjurnazione di Android, Android 14, chì prumetti di purtà qualchi miglioramenti di qualità è funzioni minori per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori. Ancu s'ellu ùn pò micca avè e stesse caratteristiche rivoluzionarie è cambiamenti di UI cum'è Android 12, hè sempre un aghjurnamentu assai aspittatu.

Sè pussede un dispositivu Pixel, sarete piacè di sapè chì l'aghjurnamentu stabile di Android 14 hè vicinu à u cantonu. A partire da u 4 d'ottobre, tutti i dispositi Pixel, cumpresu u Pixel 4a 5G, riceveranu l'aghjurnamentu. Curiosamente, questu hè ancu u ghjornu di u lanciu di a serie Pixel 8.

Per quelli chì sò curiosi di l'altri fabricatori di Android, ci hè una lista di i dispositi compatibili Android 14 dispunibili. Questa lista include tutti i OEM è i so dispositi chì puderanu riceve l'aghjurnamentu di Android 14 in u futuru.

Hè da nutà chì a data di liberazione per Android 14 hè stata un pocu ritardata. Inizialmente, duverebbe esse liberatu u 4 di Settembre, ma hè statu rinviatu à uttrovi. Questu significa chì i dispositi d'altri pruduttori, cum'è OnePlus è Samsung, chì avianu previstu di liberà e so versioni aghjurnate in u stessu mese cum'è Google, anu da posponà e so aghjurnamenti ancu à uttrovi.

Sè vo site ansiosu di pruvà Android 14 prima di a so liberazione ufficiale, pudete iscrive u vostru dispositivu Pixel in u prugramma Beta. A versione Beta hà righjuntu a stabilità di a piattaforma è deve esse relativamente stabile. Tuttavia, sè vo vulete evità di scuntrà qualsiasi bug nascostu, puderia esse sàviu aspittà finu à a data di liberazione ufficiale.

In cunclusioni, Android 14 hè ghjustu intornu à l'angulu per i pruprietarii di i dispositi Pixel. Prumette di portà alcune migliorie di qualità è funzioni minori per rinfurzà l'esperienza d'utilizatore. Per l'utilizatori di altri dispositi Android, a data di liberazione pò esse un pocu ritardata. Sia chì sceglite di iscrizzione in u prugramma Beta o aspittà per a liberazione ufficiale, Android 14 hè sicuramente qualcosa da aspittà.

