Andrew Flintoff Ritorna à Cricket dopu à Top Gear Crash

Andrew Flintoff, ex cricketer è presentatore in Top Gear, hà fattu un ritornu à u cricket dopu avè subitu ferite in un crash à alta velocità durante a filmazione per u spettaculu. L'accidentu hè accadutu à l'Aerodromu di Dunsfold Park in Surrey, induve Flintoff avia guidatu un Morgan Super 3 à trè roti à 130 mph. Il a subi des blessures à la face et des côtes cassées, mais il s'est depuis récupéré.

Flintoff, chì si ritirò da u cricket in u 2009, travaglia avà cum'è cunsultante senza pagamentu cù a squadra maschile di l'Inghilterra durante a so serie Internaziunale di un ghjornu contr'à a Nova Zelanda. Hè statu vistu dirigendu esercizii di campu in preparazione per a prima partita à i Sophia Gardens di Cardiff. Cicatrici visibili nantu à a so faccia è a cinta nantu à u nasu eranu notevuli.

L'implicazione di Flintoff cù Top Gear hè ghjunta à a fine, cù a so decisione di abbandunà dopu à u crash. Ùn era micca u so primu accidente in u spettaculu, postu ch'ellu avia prima sbattutu in una stalla di u mercatu è cascatu da un triciclu à grande velocità. A BBC hà cessatu temporaneamente a filmazione di u spettaculu è farà una revisione di salute è sicurezza.

Parlendu di u crash, una fonte vicinu à Flintoff hà dichjaratu ch'ellu era affettatu sia fisicu sia emotivamente da l'incidentu. L'antica presentatrice di Top Gear, Angela Rippon, hà manifestatu a so simpatia, nutendu chì i presentatori ùn sò micca cunduttori prufessiunali è sò spessu dumandati à fà travaglii sfida.

Ancu s'ellu ùn hà micca unitu à a squadra per a prossima Copa Mondiale in India, u ritornu di Flintoff à u cricket hè un sviluppu pusitivu per i fan è u sport. A so sperienza è sapè fà senza dubbitu benefiziu a squadra di l'Inghilterra durante i so partiti contr'à a Nova Zelanda.

