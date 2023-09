Ubisoft furnisce l'aghjurnamentu nantu à a data di liberazione è u statutu di sviluppu di Xdefiant

Ubisoft hà recentemente spartutu una aghjurnazione impurtante in quantu à a data di liberazione è u statutu di sviluppu di u so prossimu ghjocu, Xdefiant. In un postu nantu à u so situ web ufficiale, u pruduttore esecutivu Mark Rubin hà revelatu chì u ghjocu ùn hà micca passatu u prucessu di sottumissione per Sony è Xbox, risultatu in prublemi di rispettu chì deve esse trattatu prima di una data di liberazione pò esse cunfirmata.

Rubin spiegò chì a cumpagnia hà ricivutu i primi risultati di u prucessu di sottumissione à a mità d'aostu, chì indicò chì u ghjocu ùn hà micca cumpletu i requisiti necessarii per u cumplimentu. Questa rivelazione hè stata una sorpresa per a squadra, postu chì avianu sottovalutatu a quantità di travagliu necessariu per assicurà u cumplimentu.

In u risultatu, Ubisoft ùn hè micca capaci di furnisce una data di liberazione specifica per Xdefiant à questu mumentu. Invece, si concentranu nantu à risolve i prublemi di cunfurmità è preparanu per un'altra sottumissione à i titulari di a piattaforma. Se a sottumissione passa, u ghjocu puderia esse liberatu da a mità à a fine di settembre. In ogni casu, ci hè una pussibilità chì un pass condizionale pò esse datu, chì esige un patch Day 1 cù correzioni finali per u cumplimentu. In un tali scenariu, a data di liberazione seria spinta à principiu / mità d'ottobre.

Malgradu queste incertezze, Rubin hà assicuratu i fan chì Ubisoft resta impegnatu à a trasparenza è à sente i feedback di i ghjucatori. A squadra hà digià incorporatu e dumande di i ghjucatori in u sviluppu di u ghjocu, cum'è l'inclusione di u Votu Mappa è un prossimu modu S&D-like. Rubin hà enfatizatu chì Xdefiant hè destinatu à esse un ghjocu per a cumunità, è Ubisoft hè dedicatu à furnisce a megliu sperienza pussibule.

In cunclusioni, i fan di Xdefiant anu da aspittà un pocu di più per a liberazione di u ghjocu postu chì Ubisoft travaglia per assicurà u rispettu di Sony è Xbox. A squadra risolve attivamente i prublemi identificati durante u prucessu di sottumissione è spera di furnisce una data di liberazione ferma u più prestu pussibule.

Fonte: Ubisoft via u situ ufficiale di Ubisoft