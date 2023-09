COVID-19 hà rivoluzionatu u sistema educativu, cù l'apprendimentu digitale è hibridu diventendu a nova norma. Tuttavia, a mancanza di infrastrutture è risorse per sustene l'apprendimentu remoto hà presentatu sfide. Hè quì chì e piattaforme di intelligenza artificiale (AI) cum'è HybriU di Ambow Education Holdings Ltd.

HybriU hè una soluzione tutale di educazione digitale avanzata chì hà u scopu di colma a distanza trà l'accademia è l'industria. Impulsatu da a tecnulugia OOOK rivoluzionaria, HybriU hè pensatu per furnisce una sperienza d'apprendimentu senza saldatura è immersiva sia in linea sia offline. Abbatte e limitazioni tradiziunali in lingue, regioni, accademia è industria.

I prufessori sò stati caricati di responsabilità supplementari per via di a necessità di l'educazione hibrida è l'integrazione tecnologica. A suluzione di aula digitale HybriU AI allevia questi prublemi permettendu à i prufessori di insignà in una manera naturale è faciule, simile à una aula tradiziunale. Utiliza una camera di seguimentu di studianti è insegnanti, microfoni è altre funzioni per sustene l'apprendimentu senza saldatura.

A tecnulugia OOOK d'HybriU permette a creazione di cuntenutu persunalizatu, chì risponde à diverse pupulazioni studienti. Offre sottotitoli in diretta è voce off generati da AI, abbattendu e barriere linguistiche in ambienti di apprendimentu virtuale o hibridu. I studienti ùn anu più bisognu di piglià note, postu chì l'IA s'occupa di quessa, è ponu impegnà più in tagging è cummentendu a trascrizione generata da l'AI.

A tecnulugia include ancu funzioni cum'è i muri LED 3D per vede mudelli cumplessi cù precisione è schermi interattivi per l'interazzione remota cù i prufessori. Cù u settore di l'educazione in linea prughjettatu di cresce significativamente, Ambow Education hè ben posizionatu per esse una forza motrice in l'industria.

L'integrazione di a tecnulugia AI cum'è HybriU in u settore di l'educazione hà u putenziale di rivoluzionare l'esperienze di apprendimentu è di dà à i studienti e cumpetenze chì anu bisognu per prosperà in un mondu in rapida evoluzione.

