Amanda Holden, a persunalità di a televisione britannica di 52 anni, hà recentemente vultatu a testa in un mini vestitu di pelle nera, dimustrendu chì l'età hè solu un numeru quandu si tratta di moda. Malgradu u so aspettu stupente, hà revelatu ch'ella hà sempre indulge in un Aperol Spritz à ghjornu, ancu quandu prova di detox.

A scelta di u vestitu di Holden hà dimustratu a so fiducia è u stilu di moda. U mini vestitu di pelle nera accentuava a so figura, chì li permette di eleganza è edginess simultaneamente. A so scelta di vestiti hà fattu cresce a temperatura è hà guadagnatu elogi da i fan è i critichi di moda.

In più di u so sensu impeccabile di a moda, Holden hà ancu apertu nantu à i so abitudini di beie. Malgradu esse cuscente di a so salute è mantene un modu di vita equilibratu, hà ammissu di gode di un Aperol Spritz à ghjornu. Sta rivelazione hè stata una sorpresa per parechji, cum'è cuntradite u so tentativu di detoxing.

Mentre chì indulge in una bevanda alcohòlica ogni ghjornu pò sembra contraproducente à una detox, hè essenziale per nutà chì a moderazione hè chjave. L'Aperol Spritz, un cocktail populari fattu cù Aperol, Prosecco è acqua di soda, pò esse gudutu cù moderazione senza svià i so scopi di salute.

A fiducia di Holden, u stilu persunale è l'onestà di e so scelte di stili di vita sò una ispirazione per parechji. Mantenendu un equilibriu trà l'indulgenza è a moderazione, ella incuraghjia l'altri à priurità di u so benessiri, mentre godenu ancu e cose chì amanu.

Fonti:

- Articulu fonte di Sarah Packer è Geraint Llewellyn per Mailonline (senza URL)