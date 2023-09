Picross e Games Truvate una nova vita nantu à Nintendo Switch

Tutti i nove ghjochi in a serie Picross e, inizialmente liberati nantu à a 3DS, sò infine in u so modu à u Nintendo Switch. I ghjochi ùn sò micca dispunibili per a compra da marzu quandu u 3DS eShop hè chjusu. Tuttavia, u sviluppatore Jupiter hà avà annunziatu chì u primu ghjocu di a serie, Picross S +, serà liberatu annantu à u Switch l'annu prossimu.

Picross S+ serà dispunibule per £ 3.99 (o € 5 / $ 5 per i lettori in altre regioni), mentre chì i restanti ghjochi Picross e seranu offerti cum'è pacchetti di cuntenutu supplementari à u listessu prezzu.

A serie Picross e hè stata inizialmente liberata trà 2011 è 2018. In ogni casu, l'ultimu ghjocu di a serie, Picross e9, hè statu liberatu solu in Giappone, lascendu i fanali fora di u Giappone ansiosi di avè finalmente accessu à u ghjocu.

Questa mossa per portà i ghjoculi Picross e à u Nintendo Switch pò sembrà un pocu cunvolutu, ma assicura chì questi ghjoculi amati ùn sguassate micca in l'oscurità. A Fundazione di Storia di i Video Game hà stimatu chì un 87 per centu di i ghjochi liberati prima di u 2010 ùn sò micca dispunibili. Cù questu in mente, hè chjaru chì a preservazione di questi ghjochi è a rende accessibile à un novu publicu hè cruciale per a so longevità in a storia di u ghjocu.

Picross S+ marca una rinascita eccitante per a serie Picross e è offre à i fan l'uppurtunità di gode di queste avventure piene di puzzle una volta. Cù a prumessa di pacchetti di cuntenutu supplementari à vene, u futuru pare luminosu per i fan di questa famosa franchise.

Fonti:

- Nintendo Life