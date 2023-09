Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Una guida per e novi armi

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty hè una espansione chì introduce novi armi per i ghjucatori. L'espansione ùn solu offre una storia fresca, ma include ancu novi cumpetenze, ambienti, veiculi è missioni. Unu di l'aghjunzioni più eccitanti à u ghjocu hè l'arsenale di novi armi.

Equipping V cù armi di focu putenti è armi melee hè unu di l'aspetti più piacevuli di Cyberpunk. Permette à i ghjucatori, in particulare quelli chì anu u megliu Cyberpunk 2077 builds, per superà i nemici formidabili cun facilità.

Phantom Liberty introduce parechje armi novi à u ghjocu. Eccu alcuni di elli:

Ordine:

L'ordine hè un fucile à doppia canna cù mudificazioni minacciate cum'è filu spinatu è pittura spray rossu. Hè stata tichjata cum'è "Illegale" da e forze di l'ordine lucali, chì indica u so putere devastanti.

Grossa:

Grit hè una pistola compacta cù una rivista estesa. A so munizione aghjunta hè utile per sbattà parechji avversari. Cum'è l'Ordine, Grit hè ancu cunsideratu "Illegale" è hè previstu per esse un'arma putente.

Custode:

U Warden hè un SMG cù un disignu neru è giallu. A so putenza di focu hè rinfurzata cù un pacchettu di batteria, chì prubabilmente permette à i ghjucatori di carricà i so colpi per una putenza di penetrazione più alta.

Osprey:

L'Osprey hè un fucile di sniper cù una canna longa, una rivista beefy, è un scopu elegante. Hè adattatu per u cummattimentu à longu andà, furnisce i ghjucatori cun precisione è putenza.

Hercule:

Hercules hè un'arma speciale cù segni di bruciatura è simboli di periculu, chì suggerenu a so natura periculosa è volatile. Hè previstu di avè capacità chì ponu inflighje fiamme o danni tossichi à i nemici.

Rasetsu:

Rasetsu hè un altru fucile di sniper, più longu è più grossu cà l'Osprey. Quest'arma hè prubabilmente capace di penetrà nemici assai blindati. Hè pruduciutu da Tsunami Defense Systems, cunnisciutu per a so tecnulugia di punta.

Katana termale:

U Thermal Katana hè un'arma di melee cù una lama rossa brillanti. Si pò fonde à traversu l'armatura di i nemici, facendu una scelta formidabile per u cummattimentu ravvicinatu.

Quessi sò solu alcune di l'arme introdutte in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Fonti:

- CD Projekt RED

