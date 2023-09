Sonatrach, a cumpagnia di energia statale algeriana, hà annunziatu u lanciu di a so piattaforma di rapportu digitale, Sonatrach Anti-corruption Compliance: SPEAKUP, in un tentativu di cummattiri a corruzzione è a corruzzione. A piattaforma hè stata sviluppata cù normi è strumenti sicuri per assicurà a cunfidenziale è a sicurità di e persone chì signalanu attività illegali.

Per mezu di sta piattaforma, Sonatrach hà u scopu di incuragisce l'impiegati, i partenarii, i clienti è l'altri attori à signalà atti illeciti o illeciti gravi chì violanu a pulitica anticorruzione è u codice di cumportamentu di a cumpagnia. Facilitendu un rapportu onestu, Sonatrach hà u scopu di rinfurzà a so lotta contru a corruzzione è di stabilisce una cultura di trasparenza è integrità in a cumpagnia.

Cum'è una di e più grandi cumpagnie energetiche in u mondu, Sonatrach hà affruntatu parechji scandali di corruzzione in l'ultimi dui decennii chì implicanu ufficiali di a cumpagnia è entità straniere. In particulare, a cumpagnia hè stata implicata in un casu di corruzzione cù duie cumpagnie italiane, Eni è Saipem, riguardanti prughjetti di energia è ingegneria.

A ghjudiziaria algeriana hè attualmente investigatu l'acquistu di Sonatrach di a raffineria di petroliu Augusta in Sicilia in 2018. Questa investigazione hà purtatu à a deportazione di l'ex CEO di a cumpagnia, Abdelmoumen Ould Kaddour, da l'UAE in 2021.

L'iniziativa di Sonatrach per lancià una piattaforma digitale anti-corruzzione hè un passu significativu in avanti per affruntà a corruzzione è a corruzzione in a cumpagnia. Fornendu una piattaforma sicura per i rapporti, Sonatrach hà u scopu di creà un ambiente di travagliu più accountable è eticu.

Questa mossa vene cum'è parechje cumpagnie in u mondu ricunnoscenu l'impurtanza di e misure anti-corrupzione è implementanu prugrammi di cumplimentu robusti. Incuragisce l'impiegati è e parti interessate à parlà contr'à a corruzzione hè strumentale per prevene è affruntà e pratiche corrupte.

