Airtel Balance Check: Metodi facili per truvà u vostru Balance Prepaid

Mantene a traccia di u vostru saldo prepagatu Airtel hè essenziale per evità ogni interruzzione inaspettata in i vostri servizii mobili. Fortunatamente, ci sò dui metudi simplici per fà una verificazione di u bilanciu Airtel è uttene dettagli cum'è u vostru saldu attuale, l'indennità di dati rimanenti è a validità di ricarica.

U primu mètudu ùn hà micca bisognu di accessu à Internet è pò esse usatu in ogni tipu di telefunu. Tuttavia, furnisce infurmazione limitata paragunatu à u sicondu metudu, chì implica u scaricamentu di l'app Airtel ufficiale.

Se tenete un smartphone, pudete aduprà i dui metudi per verificà convenientemente u vostru equilibriu Airtel. Solu assicuratevi di avè una cunnessione di rete cellulare basica o accessu à Internet in u vostru telefunu.

Airtel Balance Check Usendu u codice USSD:

Aprite u dialer o l'applicazione per u telefunu nantu à u vostru smartphone o u telefuninu di funzioni. Type * 123 * 10 # utilizendu a tastiera di u vostru telefunu. Appughjà u buttone di chjama per trasmette u codice USSD. Vede i dati di u vostru saldo è inserite numeri supplementari per accede à più infurmazione.

Airtel Balance Check cù l'app Airtel Thanks:

Scaricate l'app Airtel Thanks da l'App Store o Google Play Store. Log in usendu u vostru numeru di telefunu è entre in l'OTP ricevutu via SMS. Tap nant'à "Servizi" à u cantonu cima manca di u screnu. Selezziunate u vostru numeru di telefunu per vede dettagli cum'è u saldu attuale, i dati dispunibili è a validità.

Dopu à sti passi, vi ponu facirmenti fà un cuntrollu equilibriu Airtel è stà infurmatu nantu à u vostru contu prepaid. Ùn vi scurdate di piglià nota di a validità in uscita è in entrata, è ancu di l'indennità di dati dispunibuli, cusì pudete ricaricà u vostru numeru quandu hè necessariu.

