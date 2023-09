Early Apple Black Friday Deals: ciò chì aspetta è induve truvà

A stagione di vacanze hè vicinu à u cantonu, è questu significa chì hè ora di cumincià à pensà à e vostre shopping di vacanze. Per i dilettanti di a tecnulugia è i fan di Apple, u Black Friday hè u tempu perfettu per chjappà alcune grandi offerte nantu à i prudutti Apple. Mentre chì e vendite ufficiali di u Black Friday sò sempre à poche settimane, i primi affari di Apple Black Friday sò digià cuminciati à ghjunghje.

Quandu si tratta di offerte di Black Friday, i gadgets tecnologichi sò sempre una categuria populari, è i dispositi Apple ùn sò micca eccezzioni. Mentre Apple raramente offre sconti nantu à i so prudutti, ci sò parechje offerte per esse truvate se sapete induve circà. Da Apple Watches à AirPods, MacBooks, è di più, pudete salvà prestu nantu à i gadgets per tutti in a vostra lista.

Sicondu John Thompson, l'editore di l'ingaghjamentu è u cummerciu di l'omi, alcuni di i prudutti per guardà sta stagione di vacanze includenu l'AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max è l'Apple Watch Ultra. Questi prudutti sò stati nantu à u mercatu per più di un annu, è cù e novi versioni di Apple à l'orizzonte, pò esse alcuni sconti sorpresa.

Quandu si tratta di smartwatches, l'opzioni di Apple si integranu perfettamente in u vostru ecosistema iOS. L'ultima goccia da a marca, l'Apple Watch Series 8, vene cun una gamma di funzioni di salute è fitness. Sè vo circate una opzione più economica, l'Apple Watch SE (1st Gen è 2nd Gen) offre funziunalità simili à un prezzu più bassu.

Quandu si tratta di cuffie wireless, l'AirPods da Apple sò una scelta populari. L'AirPods Pro è l'AirPods Max offrenu una qualità audio di punta, mentre chì l'AirPods standard (2nd Gen) sò una opzione più assequible. Sè vo circate un paru di cuffie per a palestra o u trasportu, ci hè un mudellu AirPod per adattà à i vostri bisogni.

L'iPads d'Apple sò ancu degne di cunsiderà durante a vendita di Black Friday. L'iPad Air è l'iPad Mini sò opzioni di trasportu è di viaghju chì offrenu portabilità è comodità. L'iPad (9th Gen) hè una opzione più economica chì furnisce sempre tutte e funzioni chì avete bisognu in una tableta.

Sè site in u mercatu per un novu laptop, a linea MacBook di Apple offre una gamma di opzioni. U MacBook Air recentemente liberatu è u MacBook Air 2020 sò attualmente à i so prezzi più bassi di sempre. Mentre chì l'offerte di MacBook Pro ùn sò micca cusì impressiunanti avà, hè pussibule chì vedemu sconti megliu più vicinu à u Black Friday.

Ùn vi scurdate di l'accessori Apple! Pairing i vostri dispusitivi Apple cù l 'accessori dritta pò rinfurzà a so funziunalità. Cunsiderate acquistà un novu caricatore di telefunu o un cable MagSafe, chì vene sempre utile. L'AirTags sò ancu un grande accessoriu per quelli chì spessu misplace e so cose. Se preferite qualcosa cù un pop di culore, Beats Fit Pro offre una gamma di opzioni chì sò paragunabili à l'auriculare Apple.

In quantu à se Apple averà a so propria vendita di Black Friday, hè sempre incerta. In u passatu, a marca hà prupostu solu sconti nantu à e carte rigalu. Tuttavia, vale sempre a pena guardà ogni annunziu da Apple.

Quandu si tratta di truvà e migliori offerte di Apple, hè impurtante per cumprà. Mentre Apple stessu ùn pò micca offre sconti nantu à i so prudutti, altri venditori spessu facenu. Mantene un ochju nantu à i rivenditori in linea, i grandi magazzini è i magazzini focalizzati in a tecnulugia per i migliori affari.

Venneri Negru hè un bonu tempu per marcà qualchi affare maravigghiusu nantu à i dispositi Apple. Sia chì site in u mercatu per un novu smartwatch, cuffie wireless, una tableta, o un laptop, ci sò parechje offerte iniziali per prufittà. Cuminciate a pianificà e vostre shopping di vacanze avà è esse pronti à chjappà e migliori offerte quandu a vendita ufficiale di Black Friday hè stata.

Fonti:

- Salute di l'omi

- Apple.com