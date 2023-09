Creazione di voci AI realistiche: e pussibulità è e dumande chì ponenu

In un mondu induve e voci AI sò diventate sempre più cumuni, hè impurtante cunsiderà l'implicazioni è e ramificazioni potenziali. Da l'assistenti virtuali cum'è Alexa è Siri à e voci intesu nantu à l'applicazioni cum'è TikTok, i sistemi AI sò capaci di pruduce un discorsu realisticu in diverse lingue è voci. Ricertamenti, in una miniserie di trè parti nantu à l'AI, David Pierce, un editore rispettatu è co-host di The Vergecast, hà sperimentatu a furmazione di bots AI per riplicà a so voce.

U prucessu implicava a furmazione di i bots AI utilizendu script, audio esistenti da episodi precedenti di Vergecast, o una cumminazione di i dui. U scopu era di determinà quantu bè è rapidamente una copia AI passabile di a so voce puderia esse creata. I risultati eranu maravigghiusu, cù quattru strumenti diffirenti chì mostranu diversi gradi di successu in a replicazione di a voce di David.

Mentre chì nimu di e voci di l'AI ùn sò previste di rimpiazzà David, hè evidenti chì migliuranu rapidamente. Questu suscita dumande impurtanti nantu à l'implicazioni putenziali di tali tecnulugia. Chì rispunsabilità anu i creatori quandu utilizanu AI per riplicà a so voce? Cumu l'individui naviganu e sfide etiche è legali chì nascenu da l'usu di e voci generate da AI?

L'ascesa di a musica AI, induve e voci di l'artisti sò aduprate per furmà mudelli chì ponu creà canzoni cunvincenti in a voce di qualcunu, presenta un dilema simili. Questi avanzamenti anu u putenziale di sparghje una decina di casi di tribunale è dibattiti etichi in quantu à a pruprietà è u cunsensu. Hè cruciale per cunsiderà cumu si deve esse utilizatu sti strumenti è cumu si deve esse discussatu u so impattu.

Mentre e pussibulità offerte da e voci AI sò vaste è democratizzanti, ci hè una necessità pressante per affruntà i deepfakes è i prublemi potenziali chì ponu creà. A rapida migliione di a tecnulugia AI esige chì queste discussioni si facianu più prestu chè dopu. U sviluppu è l'usu di e voci AI realistichi sò quì per stà, è hè cruciale per navigà in stu novu terrenu in modu rispunsevule è eticu.

Definizione:

- Voci AI: Voci generate artificialmente create attraversu mudelli AI furmatu nantu à a parolla umana.

- Deepfakes: Media sintetica chì combina è sovrappone l'imaghjini è i video esistenti nantu à l'imaghjini o i video di fonte, spessu cù intenti maliziusi.

Fonti:

- David Pierce, "Aghju fattu un bot chì sona quasi esattamente cum'è mè. Era più faciule è megliu cà l'aspittava. Hè cool o terrificante? ", The Verge