L'app AI di Character.ai vede un impegnu crescente di l'utilizatori

Character.ai, u sviluppatore di app AI chì permette à l'utilizatori di creà i so propri caratteri AI, vede un aumentu di l'ingaghjamentu di l'utilizatori nantu à e so app mobili. Un analisi recente da a cumpagnia di intelligenza di u mercatu Similarweb hà revelatu chì l'applicazioni iOS è Android per Character.ai anu avà 4.2 milioni d'utilizatori attivi mensili in i Stati Uniti, cumparatu cù l'applicazioni mobili di ChatGPT, chì anu quasi 6 milioni d'utilizatori attivi mensili in i Stati Uniti.

Character.ai hà sperimentatu una crescita notevuli da u so lanciu in maghju 2023, superendu 1.7 milioni di installazioni in a so prima settimana. A conservazione di l'utilizatori hè una sfida per a maiò parte di l'applicazioni mobili, cù un tassu mediu di retenzioni di 30 ghjorni di 3-4% è tassi di disinstallazione di più di 40% dopu à 30 ghjorni. Character.ai hà sappiutu di mantene l'adopru primi è di aumentà u so usu annantu à i mesi da u so debut.

Tuttavia, ChatGPT mantene sempre un vantaghju annantu à Character.ai in u web, soprattuttu perchè parechji utilizatori preferiscenu custruisce è interagisce cù i so chatbots AI in i dispositi mobili piuttostu cà attraversu un situ web. In u mondu, i dati Android mostranu chì ChatGPT hà un numeru significativamente più altu di utilizatori attivi mensili in u telefuninu cumparatu à Character.ai.

Una zona induve Character.ai si distingue hè u so demograficu di l'utilizatori più ghjovani. Circa u 60% di u so publicu web hè custituitu da 18-24 anni d'età, chì hè stata cunsistenti durante l'estiu mentre u trafficu di u situ à ChatGPT hè diminuitu. Altri fornitori di AI mostranu ancu una adopzione più bassa trà i gruppi di età più ghjovani.

I dati di Similarweb mostranu chì ChatGPT hà vistu un calatu in e visite di u situ web globale per trè mesi consecutivi. Tuttavia, a ripresa recente di l'annu scolasticu hà purtatu à una ripresa di e visite à u situ web di ChatGPT, signalendu una svolta. Character.ai, invece, hà vistu u trafficu di u so situ web dip durante l'estiu, ma hà compensatu per l'adopzione di e so app mobile.

Character.ai hà u putenziale di espansione ulteriormente a so basa d'utilizatori, sustinutu da u so sostanziale finanziamentu Serie A di $ 150 milioni è una valutazione di $ 1 miliardi. I fundatori di a startup, Noam Shazeer è Daniel De Freitas, anu una vasta sperienza in u campu di l'IA è anu custruitu una piattaforma putente chì migliurà continuamente u so pruduttu.

Mentre u successu di Character.ai è u crescente ingaghjamentu di l'utilizatori sò incuragisce, resta à vede s'ellu sustenerà a so popularità trà i ghjovani utilizatori o svanisce cum'è una altra tendenza AI.

Fonti: Similarweb