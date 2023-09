Character.ai Guadagnà a Terra nantu à ChatGPT in l'Usu di l'App Mobile

Character.ai, u creatore di app AI chì permette à l'utilizatori di cuncepisce i so propri caratteri AI, sta sperimentando una crescita significativa in l'usu di l'app mobile. Sicondu una recente analisi da a cumpagnia di intelligenza di u mercatu Similarweb, l'applicazioni iOS è Android per Character.ai anu avà 4.2 milioni d'utilizatori attivi mensili in i Stati Uniti, cumparatu cù quasi 6 milioni di utilizatori attivi mensili di ChatGPT in i Stati Uniti.

Mentre a crescita di Character.ai hè degne di nota, ChatGPT mantene sempre una presenza più grande in u web, chì pò esse dovutu à a preferenza di l'utilizatori di Character.ai per custruisce è interagisce cù i chatbots AI in i so dispositi mobili invece di un situ web. In u mondu, ChatGPT supera ancu Character.ai in quantu à l'usu mobile, cù 22.5 milioni d'utilizatori attivi mensili per ChatGPT paragunatu à 5.27 milioni per Character.ai.

Un aspettu interessante hè chì Character.ai attrae una demografica assai più ghjovana cumparata cù altre app AI, cumpresu ChatGPT. Quasi u 60% di l'audienza web di Character.ai vene da a fascia d'età di 18-24 anni, chì hè stata cunsistente ancu quandu u trafficu web di ChatGPT hè diminuitu. In u lugliu, i 18-24 anni di età custituiscenu solu u 27% di u trafficu web di ChatGPT.

L'analisi hà ancu revelatu chì altri fornitori di AI anu tassi d'adopzione più bassi trà i gruppi di età più ghjovani. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic è Google's Bard anu percentuali assai più bassi (da 18.46% à 25.3%) di a demografica 18-24 paragunata à u 60% di Character.ai.

ChatGPT hà vistu una calata di e visite di u situ web globale per l'ultimi trè mesi, ma i dati di Similarweb mostranu segni di migliuramentu cum'è l'annu scolasticu ripigliò. Character.ai, invece, hà mantinutu l'usu annantu à l'estiu per via di u so focus in l'intrattenimentu piuttostu cà esse solu un assistente di travagliu o assistente di ricerca.

Character.ai hà un forte potenziale per una crescita ulteriore di a basa di l'utilizatori dopu à u so impressiunanti $ 150 milioni in finanziamentu di a Serie A, facendu a startup valutata à $ 1 miliardi. L'app si distingue trà l'altri generatori di caratteri AI, cù i so fundatori Noam Shazeer è Daniel De Freitas, chì prima eranu esperti di IA in Google.

Mentre l'adopzione futura di Character.ai resta incerta, i fundatori di l'app sò stati ricunnisciuti cum'è pionieri in u campu di l'AI, è a startup hà un spaziu continuu per a migliione cum'è più utilizatori creanu è impegnanu cù i so caratteri.

