L'Associazione di Operatori di Bureaux De Change di Nigeria Appella per l'Autonomia Digitale

L'Associazione di Bureaux De Change Operators di Nigeria (ABCON) hà dumandatu à u Bancu Centrale di Nigeria (CBN) per cuncede l'autonomia digitale di Bureaux De Change (BDCs) per ottene a cunvergenza di u scambiu. U presidente di ABCON, u duttore Aminu Gwadabe, hà publicatu un rapportu chì urgeu à u bancu di l'apex à furnisce una appruvazioni senza obiezione per i BDC per a transizione cumpleta à l'operazioni digitale.

A cuncessione di l'autonomia digitale à i BDC hè prevista per purtà a cunvergenza di i tassi di scambiu, minimizzà a volatilità di u mercatu è stimulà a crescita ecunomica. ABCON hà una storia di ottene a convergenza di i tassi in u passatu, cumpresu in 2006, 2009, è da 2018 à 2020, prima di u scoppiu di a pandemia di Covid-19.

Sicondu u duttore Gwadabe, chì permette à l'operatori di l'autonomia digitale facilità a vera scuperta di a tarifa di u mercatu, permette l'implementazione di e pulitiche di cambiu harmonized di u Guvernu Federale, è sustene u monitoraghju efficace di e transacciones BDC per u rispettu di i requisiti statutari è regulatori.

ABCON hè statu proattivu in l'abbracciamentu di a tecnulugia è hà fattu investimenti significativi in ​​a ricerca IT, u sviluppu è l'implementazione di diverse suluzioni digitali dapoi 2016. L'operatori BDC anu avà sistemi di surviglianza di transazzione in u locu, furnuti cù facilità di l'uffiziu IT è cunnessione Internet. Registranu e so transazzione nantu à Amazon Web Service (AWS) in linea in tempu reale è estrae i rapporti di ogni ghjornu per a presentazione di ritornu. Inoltre, l'operatori anu integratu cù e plataforme di verificazione di u Sistema di Settlement Inter-Banku di Nigeria (NIBSS) è di u Numeru di Verificazione Bancaria (BVN).

Queste riforme digitali ùn solu aumentanu l'efficienza operativa, ma ancu cuntribuiscenu à u sviluppu generale è a mudernizazione di u settore BDC. A dumanda di l'ABCON per l'autonomia digitale si allinea cù e riforme previste di u CBN per i BDC, enfatizendu a necessità di rispettu di l'avanzamenti tecnologichi.

Fonti:

- Rapportu ABCON

- Associazione di Operatori di Bureaux De Change di Nigeria