L'Atlanta Journal-Constitution (AJC) hè entusiasta di annunzià l'aghjunzione di Imani Dennis è Abbey Edmonson à a so squadra digitale. Cum'è specialisti in u cuntenutu di e social media, Dennis è Edmonson seranu rispunsevuli di a prugrammazione di e plataforme suciale di a sala di stampa, cumprese Facebook, Twitter è Instagram. Cullaburaranu per mostrà u ghjurnalismu di punta di l'AJC è creà un cuntenutu digitale interessante.

Imani Dennis hè statu un preziosu cuntributore à l'AJC cum'è freelance è avà uniscerà à a squadra à tempu pienu. Prima di unisce à u ghjurnale, hà travagliatu cum'è internu digitale di caduta in 2020, acquistendu sperienza in a gestione di e social media, l'editazione di a pagina di u situ web è a creazione di newsletter. Dennis hà ancu ghjucatu un rolu cruciale in copre l'elezzione presidenziale storica 2020. A so dedizione è u so travagliu impressiunanti sò stati ricunnisciuti cù premii cum'è u 2u postu per u Best Entertainment Feature à u GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, cun un Master in Belle Arti in scrittura da u Savannah College of Art and Design, porta i so talenti creativi à a squadra di e social media di l'AJC. Prima hà travagliatu cum'è assistente editoriale per Invitation Magazines è hà servitu cum'è direttore creativo per l'Atlanta Legacy Trail. L'interessi di Edmonson s'allarganu oltre a scrittura; passa ancu u so tempu liberu à illustrà cartoni è ritratti.

L'Atlanta Journal-Constitution hè una urganizazione di notizia prominente in u Sud-Est chì si cuncentra nantu à l'affari lucali, chì copre i guverni statali è lucali, l'ecunumia, l'intrattenimentu è u sport. A so squadra dedicata di ghjurnalisti s'impegna à scopre a verità, prutegge u dirittu di u publicu à sapè, è rende i capi di a cumunità rispunsevuli di e so azioni. Cù una ricca storia chì risale à a fundazione di a Custituzione d'Atlanta in u 1868 è l'Atlanta Journal in u 1883, l'AJC s'hè stabilitu cum'è una fonte di fiducia di ghjurnalismu credibile è approfonditu.

Fonte: Atlanta Journal-Constitution