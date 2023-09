Un solutore Ising basatu in fisica basatu nantu à a tecnulugia CMOS standard

I ricercatori di l'Università di Minnesota anu sviluppatu un solutore Ising basatu in fisica basatu nantu à a tecnulugia di semiconductor di ossidu di metallu cumplementari standard (CMOS). U solutore Ising hè pensatu per affruntà i prublemi di ottimisazione cumminatoria identificendu in modu efficiente a cumminazione ottima di variabili sottu restrizioni.

A chjave per risolve questi prublemi cumplessi hè un sistema di hardware cù una connettività di node all-to-all, chì permette à i grafici chì rapprisentanu e dimensioni di un prublema per esse direttamente mappati nantu à u hardware di l'urdinatore. Tuttavia, a custruzzione di un hardware cunnessu all-to-all hè una sfida cum'è u numeru di cunnessione per node aumenta in modu esponenziale cù u numeru di nodi accoppiati, risultatu in un aumentu di a carica elettrica è di l'hardware overhead.

U solver Ising sviluppatu da i circadori hè custituitu di oscillatori di l'anellu accoppiatu è una architettura cunnessa à tutti i nodi. L'oscillatori sò strettamente accoppiati in un array crossbar, chì permettenu a propagazione di un signalu oscillante in direzzione horizontale è verticale. Ponendu un circuitu d'accoppiamentu à ogni intersezzione, i circadori anu pussutu custruisce un array di circuitu induve ogni signale di nodu pò cumunicà cù tutti l'altri signali di nodu.

I circadori anu pruvatu u so solutore Ising eseguendu diverse operazioni statistiche è mapping grafici di varie dimensioni è densità nantu à u so chip. Anu scupertu chì u so approcciu hà permessu di a mappatura diretta di i grafici di prublemi cù finu à 48 nodi, chì hè una mellura significativa annantu à i disinni precedenti.

In u futuru, u chip sviluppatu da i circadori pudia informà a creazione di più Ising solvers è i dispusitivi chì ponu efficacità risolve i prublemi ottimisazione cumminatoria. Tuttavia, ci sò sempre sfide da superà, cum'è a decomposizione è a ricumpposizione di sub-prublemi senza sacrificà a precisione di a suluzione, paragunendu a qualità di suluzione di u so hardware cù l'algoritmi di ottimisazione esistenti, è truvà modi più sistematichi per furmulà pesi di accoppiamentu di prublemi.

In generale, u sviluppu di stu solutore Ising basatu annantu à a tecnulugia CMOS standard hè un passu promettente versu a migliurà e capacità di l'ordinateur quantisticu è facilità a so implementazione in u mondu reale per risolve i prublemi cumplessi di ottimisazione.

Fonte: Hao Lo et al, Un chip solver Ising basatu annantu à l'oscillatori di l'anellu accoppiatu cù una architettura di array cunnessu di 48 nodi all-to-all, Nature Electronics (2023). DOI: 10.1038/s41928-023-01021-y