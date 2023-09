U novu disignu LED avanza u realismu in i schermi immersivi

I ricercatori di l'Università Meijo è l'Università di Scienza è Tecnulugia King Abdullah (KAUST) anu sviluppatu diodi emettitori di luce (LED) economici è ultra-picculi chì puderanu rinfurzà i display immersivi. Questi LED permettenu l'imaghjini in pienu culore à alta risoluzione, chì hè cruciale per l'esperienze di realtà virtuale è aumentata. I circadori anu impilatu array micro-LED blu, verdi è rossi nantu à u stessu sustrato è ottennu una densità di pixel di 330 pixel per inch.

I semiconduttori di nitruru d'indiu di galliu utilizati in i LED rispondenu à i requisiti di risoluzione, dettagliu è larghezza di culore necessarii per sperienze visuali realistiche. Per ottene u rendiment ottimali, hè essenziale per custruisce i LED cum'è una sola unità nantu à u stessu sustrato, invece di elementi separati.

E lunghezze d'onda di emissioni di i LED eranu 486, 514 è 604 nanometri, cù un spettru di emissioni abbastanza strettu per emette luce rossa, blu è verde è distingue trà elli. Ancu s'ellu ci era parechje lunghezze d'onda emesse estranee è l'emissioni rosse è blu eranu menu di l'emissioni verdi per via di danni durante a fabricazione di u dispositivu, i circadori credi chì l'optimizazione di e cundizioni di crescita di cristalli ponu affruntà questi difetti.

U sviluppu di LED mejorati hè cruciale per ottene u realismu di u prossimu livellu in display immersivi. Incorporandu questi LED in l'applicazioni metaverse muderne, l'utilizatori ponu avè esperienze più immersive è vividi in ghjoculi, cosmetichi è altri campi. I circadori travaglianu avà nantu à a preparazione di i dispositi nantu à sustrati di zaffiro à pocu pressu per un usu praticu.

Stu novu disignu LED marca un passu impurtante versu a creazione di una luminosità è una definizione ultra-alta in schermi immersivi, aprendu pussibulità per sperienze visuali più realistiche è interessanti.

Fonte: Meijo University, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)