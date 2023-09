Nove lampade Nanoleaf è altri gadget da IFA 2023

A recente fiera tecnologica IFA 2023 tenuta in Berlinu hà mostratu una gamma di gadgets eccitanti è dispositivi intelligenti per a casa. Trà i punti culminanti eranu novi lampade Nanoleaf, finestre intelligenti, soluzioni di ricarica intelligenti è luci di soffiu. Eccu uni pochi di prudutti di punta di u spettaculu:

L'impresa di design canadese Umbra hà cullaburatu cù Nanoleaf per creà duie lampade intelligenti innovatori. U $ 95 Cono hè una lampa portatile cù un stand in forma di X alimentata da batterie, mentre chì a $ 130 Cup hè una lampada di scrivania cablata cù un almacenamentu integratu per penne è altri elementi di scrittura. E duie lampade sò compatibili cù a materia è ponu esse cuntrullate per Bluetooth cù l'app Nanoleaf.

I finestri intelligenti eranu ancu una tendenza notevule à u spettaculu. L'eHandle ConnectSense hè un manicu per Windows in stile europeu chì presenta un sensor Z-Wave integratu. Stu sensoru pò detectà a vibrazione è a pusizione aperta / chjusa o inclinata di a finestra, chì permette diverse automatisazioni senza bisognu di dongles di plastica antiestetiche attaccati à i muri o i finestri.

Yeelight hà presentatu u Yeelight Pro P20 Rooflight, chì imita l'effettu di un lucernario utilizendu "Rayleigh Scattering" attivatu da nanotecnologia. Questa luce di tettu realisticu pò esse muntata in u tettu è hè cumpatibile cù u protocolu Matter.

Aqara hà introduttu a plafoniera T1M, chì presenta un anellu chì cambia u culore chì pò esse usatu per mandà avvisi visuali quandu hè integratu cù a piattaforma di casa intelligente Aqara. Inoltre, Aqara hà debuttatu a serratura intelligente U200, pensata per e porte mortase in stile europeu. Questa serratura di retrofit offre diversi metudi di sbloccare, cumprese l'impronta digitale, u codice di chjave è NFC.

In generale, IFA 2023 hà presentatu una gamma di gadgets innovatori chì prumettenu di rinfurzà a cunvenzione è a funziunalità di e case intelligenti. Ch'ella si tratti di luci intelligenti portatili, finestre intelligenti, o soluzioni di illuminazione avanzate, sti prudutti stanu furmendu u futuru di l'automatizazione di a casa.

Fonti:

– Umbra: ca.umbra.com

– Nanoleaf : nanoleaf.me

- ConnectSense: connectsense.com

- Yeelight: yeelight.com

– Aqara: aqara.com