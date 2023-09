Presentazione di a BMW M 1000 RR: Un novu Livellu di Prestazione

A BMW S 1000 RR hè stata longu cunsiderata una stella brillanti in u mondu di e biciclette supersport, chì stabilisce u puntu di riferimentu per e prestazioni cuntempuranee. Tuttavia, BMW hà avà purtatu e cose à un livellu sanu novu cù l'intruduzioni di a M 1000 RR. Questa macchina impressiunanti prova chì ci hè sempre spaziu per migliurà, ancu quandu site in cima di u vostru ghjocu.

L'M 1000 RR vene cun alcuni miglioramenti degne di nota, facendu si distingue sopra à u so predecessore. Tuttavia, sti miglioramenti venenu cun un prezzu altu, facendu a M 1000 RR una di e motociclette di produzzione più caru in u mercatu oghje. In Malesia, cumanda un significativu RM 289,500, mentre chì in i Stati Uniti, u prezzu di vendita suggeritu da u fabricatore (MSRP) hè $ 37,990.

Una di e caratteristiche standout di l'M 1000 RR hè u Pacchettu M Competition, chì offre aghjurnamenti notevuli per i dilettanti. Stu pacchettu include un bracciu oscillante in aluminiu anodizatu, leve di frenu è di frizione M, guardia di leva di frenu, catena M Endurance, è poggiapiedi M Rider. I roti M Carbon ùn solu migliurà u stilu di a bicicletta, ma ancu riduce u pesu unsprung, risultatu in una maneggevolezza è una reattività migliorata in a strada o in pista.

Sottu à u so imponente esterno, a BMW M 1000 RR vanta un formidabile design di chassis, finemente sintonizatu per e richieste di a pista. Hè alimentatu da un mutore di quattru cilindri in linea di quattru tempi di 999 cc, raffreddatu à liquidu, prutettu da u Protettore di Motore M per una durabilità aghjunta. U mutore presenta a tecnulugia ShiftCam di BMW, chì offre un cuntrollu variabile di l'arbre à camme di aspirazione. Questa tecnulugia ottimisimu u rendiment in diverse gamme di RPM, offrendu un impressionante 212 cavalli à 15,000 rpm è 79 libbra-piedi di torque à 11,000 rpm.

In quantu à a tecnulugia, l'M 1000 RR vene equipatu cù un grande display TFT di 6.5 inch è una interfaccia OBD per u standard M GPS-Laptrigger. Inoltre, i piloti anu l'opzione di persunalizà a so bicicletta cù una selezzione di accessori opzionali, cumprese diversi parabrisi, u M Datalogger è u M Cover Kit.

A BMW M 1000 RR cuntinueghja à impressionà micca solu cù e so prestazioni, ma ancu cù u so schema di culori iconichi di Light White, Racing Blue Metallic, è Racing Red. Cù i so rimarchevuli miglioramenti, sta bicicletta supersportu alza a barra è stabilisce un novu standard in e motociclette d'alta prestazione.

