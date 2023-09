L'Esposizione di China Hidden di S&P 500 Stocks

Un analisi recente di l'S&P 500 da Investor's Business Daily hà revelatu chì dece azioni in l'indici si basanu assai nantu à i rivenuti da a Cina. U studiu hà truvatu chì e cumpagnie cum'è Qualcomm, Monolithic Power è Texas Instruments generanu più di 27% di i so rivenuti da a Cina o i so territorii.

Questi numeri sò significativamente più altu ch'è Apple, chì hè spessu vistu cum'è una grande esposizione à a Cina. In fattu, Apple hà derivatu solu u 18.8% di i so rivenuti da a Cina in u so ultimu rapportu annuale. Malgradu questu, e dece cumpagnie cù a più esposizione cinese anu vistu e so azzioni cresce di 30% questu annu, superendu l'S&P 500 generale.

Tuttavia, ci sò signali chì i investituri ponu avà principiatu à prezzu in u risicu assuciatu cù u mercatu cinese. L'azzioni di Apple sò calate da 3% dopu à i rapporti chì alcuni di i so prudutti puderanu esse bluccati per l'usu da u guvernu cinese. Questu puderia esse un'indicazione di u sentimentu cambiante versu i risichi in Cina.

Un fattore chì aggrava e preoccupazioni per l'investimentu in Cina hè a crescita economica lenta sperimentata da u paese. In u sicondu trimestre, l'ecunumia chinesa hà crisciutu solu da 3.2%, significativamente sottu à i so standard di solitu. Ùn sò micca solu e tensioni pulitiche chì ponenu un risicu per l'imprese chì dependenu di u mercatu cinese; a salute ecunomica generale di u paese hè ancu un fattore à cunsiderà.

U settore di a tecnulugia hè particularmente espunutu à a Cina, cù u 80% di e dece cumpagnie più esposte à a Cina in l'S&P 500 chì operanu in questu settore. Qualcomm, chì deriva 63% di i so rivenuti da a Cina, hà vistu u so prezzu di l'azzioni diminuite da 3.2% questu annu. Monolithic Power, invece, hà vistu i so azzioni cresce di più di 40% malgradu u 52% di i so rivenuti chì venenu da a Cina.

In generale, mentre chì l'investituri ùn ponu esse troppu preoccupati per a so esposizione à a Cina in u mumentu, stu sentimentu puderia cambià cum'è e relazioni trà i Stati Uniti è a Cina si stende più è mentre l'ecunumia chinesa cuntinueghja à rallentà.

Fonte: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definizione:

- S&P 500: L'S&P 500 hè un indice di borsa chì misura u rendimentu di l'azzioni di 500 grande cumpagnie quotate in borsa in i Stati Uniti.

- Revenue: Revenue si riferisce à a quantità tutale di ingressu generatu da una cumpagnia da e so attività primarie, cum'è a vendita di beni o servizii.

- Esposizione in Cina: L'esposizione in Cina si riferisce à u gradu à quale una sucietà si basa in entrate o operazioni in Cina per u so rendimentu finanziariu.

- Settore: In finanza, un settore si riferisce à una industria specifica o segmentu di l'ecunumia. L'S&P 500 hè divisu in diversi settori, cum'è a tecnulugia di l'informatica è l'assistenza sanitaria, basatu annantu à i tipi di imprese incluse in l'indici.