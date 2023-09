Cumu guadagnà rapidamente crediti in Starfield

Starfield, l'ultimu ghjocu di esplorazione spaziale di Bethesda, gira intornu à l'acquistu di crediti per cumprà l'equipaggiu, aghjurnà a vostra nave spaziale è ingaghjate membri di l'equipaggiu. Mentre chì ci sò parechji metudi per guadagnà crediti in u ghjocu, assai di elli sò lenti è inefficienti per quelli chì ùn volenu micca gastru soldi reale. Eccu alcuni di i modi più rapidi per ammuccià legalmente crediti in Starfield:

1) Sbloccate l'abilità di Cummerciu

L'abilità di Commerce hè essenziale per cumprà è vende merchenzie in Starfield. Investendu punti di cumpetenza in Commerce, pudete sbloccare una gamma di benefici, cum'è un scontu di shopping, un aumentu di u prufittu di vendita, è più. Cume sviluppate sta cumpetenza, i sconti è i profitti diventanu ancu più significativi.

2) Loot strategicu

In Starfield, ci sò articuli da cullà in ogni locu induve vai. Tuttavia, micca tutti l'articuli sò abbastanza preziosi per ghjustificà u so pesu. A causa di a capacità di trasportu limitata, hè impurtante evaluà currettamente u valore di un articulu in relazione à u so pesu prima di decide di piglià o micca.

3) Livellu l'abilità di Scavenging

L'abilità di Scavenging in Starfield vi permette micca solu di scopre tesori nascosti, ma ancu di truvà oggetti preziosi in cuntenituri. Mentre avanza in Scavenging, truverete articuli più rari è più preziosi, chì furnisce una opportunità lucrativa per guadagnà crediti mentre esplorate.

4) Pigliate l'assignazioni da tutti i Cunsiglii di Missione

I bordi di missione in diversi insediamenti è fazioni offrenu missioni laterali chì vi premianu cù crediti. Cumpiendu queste missioni pò guadagnà ricompense di creditu significativu, è u cunsigliu di missione di ogni fazione averà missioni uniche allineate cù i so scopi.

5) Custruisce avanzati

Stabbilimentu di posti avanzati nantu à i pianeti richiede un pocu di sforzu, ma i premii valenu a pena. Configurate i vostri posti avanzati per pruduce risorse preziose, pudete accumulà una ricchezza di risorse chì ponu esse vendute per crediti. Più avanzate gestite, più grande sarà i vostri prufitti potenziali.

6) Vendi tutte e navi extra chì avete

Se avete più navi stellari di ciò chì pudete trattà, cunsidereghja vendelli per mezu di un Tecnicu di Nave. Mentre pò esse un picculu costu per registrà a vostra nave, a vendita di navi extra pò esse risultatu in ritorni sustanziali è liberà spaziu per imprese più prufittuali.

7) Cumpite missioni di fazione

Imbarcate in missioni di fazione ùn solu avanza a storia di u ghjocu, ma furnisce ancu generosi premii di creditu. Queste missioni si allineanu cù i scopi di a vostra fazione scelta è offrenu un modu eccellente per rinfurzà i vostri crediti in a strada.

8) Avanzate attraversu a prugressu di a missione lineale

Cumpiendu e missioni di a campagna hè un modu simplice per guadagnà crediti. A maiò parte di e missioni furnisce una compensazione monetaria, è alcune offre ancu articuli rari cum'è ricumpensa. Assicuratevi di priorità queste missioni per guadagnà i dui crediti è risorse preziose.

9) Vendi dati di sondaggi

Mentre esplorate diverse pianeti, pigliate u tempu per scansà a flora, a fauna è e caratteristiche geologiche lucali. Ogni scansione aghjunghje à a vostra cullezzione di dati di l'indagine, chì ponu esse venduti per crediti à Vladimir Sall, un membru di a fazione Constellation.

10) Aduprate cumandamenti di cunsola (cheats) cun prudenza

Sè vo site dispostu à piegà e regule, i cumandamenti di cunsola in Starfield ponu furnisce ricchezza immediata in forma di crediti. Tuttavia, l'usu di i trucchi pò impedisce di guadagnà rializazioni più tardi in u ghjocu, cusì aduprate cun prudenza.

In cunclusioni, i crediti sò essenziali in Starfield. Impieghendu sti metudi, pudete guadagnà rapidamente crediti senza ricorrere à gastru soldi reale o rompe qualsiasi regule.

Fonti: Bethesda