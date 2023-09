Preparate per u lanciu di l'iPhone 15!

A festa di l'iPhone 15 hè vicinu à u cantonu è site cordialmente invitatu! Hè quellu tempu di l'annu novu quandu Apple annuncia a so nova linea di iPhones, è questu annu hè l'iPhone 15. L'avvenimentu, chjamatu "Wonderlust", hè programatu per u marti 12 settembre 2023, à 10:00 AM (PST). A data di pre-ordine hè stabilita per u venneri 15 settembre 2023, à 05:00 AM (PDT), è a data di lanciamentu ufficiale hè u venneri 22 settembre 2023.

Sicondu parechje fonti, ci sò rumuri chì a produzzione di l'iPhone 15 puderia passà da a Cina à l'India. Mentre chì questu ùn hè micca cunfirmatu, parechji sò entusiasmati di a pussibilità di un cambiamentu di destinazione di viaghju per u lanciu. Sia chì venemu da a Cina o l'India, hè impurtante avè i nostri passaporti pronti è assicurà chì avemu tutti i nostri documenti di viaghju è itinerarii in ordine.

Fighjendu in daretu à u successu di l'iPhone 14 USA Pre-Order Thread, cù più di 25,000 posti, 1 milione di viste, è 1,500 voti totali, hè chjaru chì l'eccitazione per i novi iPhones hè senza pari. Puderemu batte un altru record quist’annu ? Solu u tempu dirà .

Quandu u lanciamentu si avvicina, u seguimentu di i nostri ordini diventa essenziale. Una volta chì l'ordine cumincianu à passà à a tappa "Preparazione per a spedizione", pudemu aspittà di vede u muvimentu durante u weekend. Questu hè quandu pudemu cumincià à seguità i nostri pacchetti usendu u numeru di seguimentu furnitu. UPS hè unu di i trasportatori di spedizione per Apple, è u so situ web ci permette di seguità i nostri spedizioni iPhone. Hè impurtante di avè a nostra fattura cù u numeru di serie, chì pò esse truvata in u situ web di Apple.

Unu di i scans più anticipati durante u prucessu di spedizione hè u "Import Scan" in Louisville, Kentucky. Questa scansione indica chì a spedizione hà sbulicatu e prucedure d'impurtazione in u paese di ricivutu è guarantisci chì l'iPhone ghjunghjerà u ghjornu dopu. Hè l'ultima tappa prima di mette infine a nostra manu nantu à i novi iPhones.

Dunque, preparate per u lanciu di l'iPhone 15! Assicuratevi chì u vostru passaportu hè aghjurnatu, seguite u vostru ordine, è preparate per accoglie u novu aghjuntu à a famiglia Apple.

