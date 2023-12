Sapete chì attualmente ci sò solu circa 8,000 300 satelliti attivi in ​​orbita ? Tuttavia, e tendenze recenti suggerenu una crescita significativa in i schedarii satellitari, cù i paesi chì facenu cullettivamente archivi per più di un milione di satelliti in più di XNUMX sistemi separati di satelliti multipli chì travaglianu inseme, cunnisciuti cum'è costellazioni. Ci hè a quistione : chì ci hè daretu à sta corsa satellitare ?

Una spiegazione plausibile hè chì l'operatori di satelliti coprenu e so scumesse è presentanu più satelliti di quelli chì intendenu veramente lancià. Fendu cusì, ponu attruverà l'attenzione di l'investitori, guadagnà un vantaghju cumpetitivu, o ancu vende parte di u spettru radio per prufittu.

Se ancu una frazione di questi satelliti archiviati sò lanciati, creà una orbita terrestre bassa congestionata cù più di 100,000 XNUMX satelliti supplementari. Questu ùn porta micca solu à un aumentu di i scontri trà i satelliti, chì generanu detriti spaziali periculosi, ma ponu ancu risichi per rientra in satelliti chì puderanu affettà u clima è causanu danni à e persone o aerei. Questi risichi aumenteranu significativamente se l'operatori cuntinueghjanu à presentà i satelliti à u ritmu attuale.

Ci hè ancu indicazione chì certi operatori satellitari sò fiddle cù numeri per manipulà u sistema. Per esempiu, una sucietà francese, E-Space, hà dumandatu custellazioni totali di più di 337,000 30,000 satelliti. Tuttavia, u CEO di a cumpagnia hà citatu i piani per "almenu XNUMX XNUMX satelliti", mentre chì u so direttore di u sviluppu di u produttu hà riferitu "pochi mille satelliti". Questu suscita dumande nantu à l'accuratezza di questi filings.

Inoltre, ci sò casi di operatori satellitari chì apprufittanu di e diverse regule amministrative è tariffi assuciati à i schedari satellitari in parechji paesi. SpaceX, per esempiu, hà fattu documenti attraversu i Stati Uniti, Norvegia, Germania, è avà Tonga. Tonga, chì hà una storia di locazione di slot satellitari à l'operatori stranieri per prufittu, hè diventata recentemente casa di u depositu di SpaceX per 29,998 satelliti in uttrovi 2023.

Questa corsa satellitare in crescita presenta sfide regulatorie. L'Unione Internaziunale di Telecomunicazioni (ITU), l'agenzia di e Nazioni Unite rispunsevuli di a coordinazione di u spettru di radiofrequenza, hè incaricata di vigilà a coordinazione trà i diversi operatori satellitari. In ogni casu, a scala di questi archivi di megaconstellazione è a spliting of files between different states facenu difficultà per l'ITU per prevene l'interferenza trà i satelliti.

Perchè l'operatori di satelliti dumandanu più satelliti di quelli chì intendenu lancià?

L'operatori ponu dumandà più satelliti per attruverà investitori, guadagnà un vantaghju competitivu, o vende parti di u spettru radio per prufittu.

Chì sò i risichi di una orbita terrestre bassa congestionata?

Una orbita terrestre bassa congestionata puderia purtà à un aumentu di i collisioni trà i satelliti, generendu detriti spaziali periculosi. A rientrata di satelliti puderia influenzà u clima, mentre chì i detriti ponu esse risichi per e persone o l'aviò.

Sò i numeri in i schedarii satellitari precisi?

Ci hè indicazione chì certi operatori satellitari puderanu manipulà i numeri. In certi casi, dichjarazioni contraddittorie da i funzionari di a cumpagnia susciteghjanu dubbi nantu à l'accuratezza di i schedari.

Cumu hè u paisaghju regulatori chì affronta stu prublema?

L'Unione Internaziunale di Telecomunicazioni (ITU) hè rispunsevule per a coordinazione di i schedarii satellitari, ma affruntà sfide per a scala di i schedarii di megaconstellazioni è a spliting of files between different states. L'ITU pò cunsiderà accelerà i so prucessi regulatori è intruduce tariffi per scoraggià i schedarii speculativi.

