Un studiu recente cù u telescopiu spaziale James Webb hà furnitu novi insights in a cumpusizioni di l'enigmatica nuvola chjamata "u Brick" in u centru di a nostra galaxia. Cuntrariu di stimi previ, u nuvulu ùn hè micca solu fattu di gas, ma cuntene ancu una quantità significativa di monossidu di carbonu congelatu. Questa scuperta hà perplessu i scientifichi è puderia cambià a nostra cunniscenza di a furmazione di stelle.

I circadori avianu aspittatu chì u nuvulu densu Brick, chì hè visualmente impenetrable è box-shaped, per esse un fogghiu di nova furmazione stella. Tuttavia, l'ultime osservazioni ùn anu revelatu alcuna stella oculata, ghjovana. Invece, i dati Webb hà dimustratu chì u Brick hè principalmente dormitu.

A scuperta di una grande quantità di ghjacciu di monossidu di carbonu in u Brick suscite novi dumande nantu à l'origine è a distribuzione di stu compostu congelatu. U ghjacciu puderia esse furmatu per via di u fretu estremu di e particelle di polvera in u nuvulu, o puderia esse intrappulatu in u ghjacciu d'acqua. Questa scuperta hà implicazioni più larghe per studià i nuvuli scuri in u centru di a Via Lattea è puderia cambià a manera chì i scientisti analizanu è misuranu sti rigioni in u futuru.

Inoltre, a mancanza di furmazione di stella in u Brick resta un misteru. I scientisti sanu digià chì e novi stelle si formanu da nuvole di polvera è molécule d'idrogenu. Tuttavia, ùn ponu micca osservà direttamente e molécule di l'idrogenu in u Brick perchè sò invisibili à i telescopi. Invece, i scientisti utilizanu monossidu di carbonu cum'è proxy per a stima di a quantità di l'idrogenu presente. Ma a scuperta di u ghjacciu di monossidu di carbonu sfida sta supposizione è mette in quistione a nostra cunniscenza di sta regione.

Questi novi insights in a cumpusizioni è e proprietà di u Brick cloud anu apertu più dumande chè risposte. I scientisti cercanu sempre di determinà perchè a furmazione di stelle ùn hè micca accadutu in u Brick, è ancu a natura di e strane caratteristiche di cresta è filamentu osservate in u nuvulu. Ulteriori ricerche è analisi seranu necessarie per svelà i misteri di sta nuvola enigmatica in u core di a nostra galaxia.

