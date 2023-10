U Parker Solar Probe Cuntinueghja à Unravel i Misteri di u Sun

A Parker Solar Probe hà recentemente compie u so 17u avvicinamentu vicinu à u Sole, venendu à 7.26 milioni di chilometri da a fotosfera di u sole. Duranti u so 13th approcciu, hè diventatu a prima nave spaziale à traversà una eiezione di massa coronale (CME), un avvenimentu putente chì lancia massi enormi di plasma à traversu u spaziu. A missione di a sonda, chì hè prevista à cuntinuà finu à u 2025, hà per scopu di svelà i misteri di u Sole è furnisce insights cruciali in i fenomeni solari.

A Parker Solar Probe, spessu referita cum'è u "picculu mutore chì continua à andà è andendu", hà fattu u so avvicinamentu vicinu u 27 di settembre, scummendu solu 7.26 milioni di chilometri sopra a strata di a superficia di u sole, cunnisciuta cum'è a fotosfera. Stu successu impressiunanti seguita u so passu precedente di volà attraversu una eiezione di massa coronale durante u so 13e avvicinamentu u 5 di settembre di u 2022.

U successu di a missione hè attribuita à a resilienza di a nave spaziale è a so capacità di sustene e cundizioni estremi. Malgradu a sperienze temperature finu à 1400 gradi Celsius, i strumenti principali di a sonda sò prutetti da schermatura, chì li permettenu di operare in un ambiente di temperatura ambiente quasi normale.

L'ughjettu principale di a Parker Solar Probe hè di studià a corona solare, a parte più alta di l'atmosfera solare. I scientisti anu u scopu di capisce ciò chì riscalda a corona è traccia u flussu di energia in questu. Inoltre, cercanu di investigà l'accelerazione di u ventu di u sole quandu abbanduneghja u sole, è ancu a struttura di u sole è i so campi magnetichi.

L'ejections di massa coronale sò d'interessu particulare per i fisici solari. Questi avvenimenti putenti ponu avè un impattu significativu nantu à a Terra, da l'interruzzione di i sistemi di cumunicazione à a causa di l'interruzioni di energia. Studiendu sti timpeste solari, i scientisti speranu di capiscenu megliu e forze chì li guidanu è di sviluppà capacità di previsione.

L'ultima tappa ottenuta da u Parker Solar Probe, chì passa per un CME à u so puntu più vicinu à u Sole, hà furnitu dati preziosi nantu à a velocità è a densità di l'onda di scossa. Ancu s'ellu questu CME particulari ùn hè micca una minaccia per a Terra, mette in risaltu l'impurtanza di studià questi avvenimenti è e so cunsequenze putenziali.

U prughjettu Parker Solar Probe hè gestitu è ​​operatu da u Laboratoriu di Fisica Applicata di Johns Hopkins in Laurel, Maryland. A nave spaziale, custruita in u calendariu è u budget di a NASA, cuntinueghja à apre a strada per novi scuperte nantu à a nostra stella più vicina, u Sun.

