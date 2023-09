Prossima eclissi solare in Colorado: Tuttu ciò chì avete bisognu di sapè

Cum'è a data di l'eclissi solare s'avvicina, l'alberghi, cumpresu quelli di Herrera, anu sperimentatu una crescita di e prenotazioni. Accadutu u 14 ottobre, stu spettaculu serà a prima eclissi visibile da i Stati Uniti da l'eclissi tutale di u 2017. A strada di l'annularità hè prevista per attraversà a regione versu 10:30 am quellu sabbatu, attraendu una grande folla di spettatori ansiosi.

Allora, chì hè esattamente un eclissi di u sole anulare? Ci hè quandu a Luna passa trà a Terra è u Sole mentre in u so puntu più luntanu da a Terra. L'ultima volta chì i Stati Uniti anu vistu stu fenominu era in u 2012. A causa di a so distanza, a Luna appare cum'è un discu scuru chì hè più chjucu cà u sole, creendu un effettu fascinante "anellu di focu" in u celu, chì dura circa 4 minuti. .

E cumunità à u suduvestu di Durango, cumprese Cortez, Dolores è Dove Creek, anu u privilegiu di sperimentà l'annularità in a so gloria. Questi lochi goderanu di una vista induve a Luna pare esse à u centru esatta di u sole.

Per rinfurzà l'esperienza, diversi avvenimenti di visualizazione sò urganizati in a zona, cumpresu in u Parcu Naziunale di Mesa Verde. U National Park Service (NPS) è a NASA cullaburanu per furnisce seminarii educativi è spazii di parcheghju designati per i visitatori. U parcu ospitarà eventi di visualizazione in u Museu Chapin Mesa, u Far View Parking Lot, è l'Amphitheatre Morefield Campground. I campeggi sò dispunibuli, ma riservazioni sò cunsigliate perchè sò prubabile di vende. I visitatori seranu furniti cù vetri d'eclissi finu à l'esurtazione di e pruvisti, assicurendu a visualizazione sicura di questu avvenimentu celestiale.

In particulare, u Monumentu di Four Corners, induve e fruntiere di u Colorado, l'Arizona, u Novu Messicu è l'Utah si scontranu, resterà chjusu da 8 am à 1 pm u ghjornu di l'eclissi. Questa chjusura hè una misura rispettuosa per onore e credenze sacre di a Nazione Navajo, chì gestisce u situ. U populu Navajo cunsidereghja l'eclissi cum'è avvenimenti sacri è si astenanu di travaglià o di lascià a so casa durante tali avvenimenti.

Per quelli chì si trovanu in altre parte di u Colorado, ancu s'ellu ùn anu micca sperienze l'eclissi sanu, ponu sempre assistisce à una eclissi parziale a matina di u 14 d'ottobre.

Se vi manca l'eclissi di questu annu, ùn vi preoccupate micca. U prossimu eclissi di u sole tutale in Colorado hè previstu per u 2048. Tuttavia, sè vo site ansiosu di tistimunià un eclissi tutale prima, pudete viaghjà à u livante per vede unu l'8 d'aprile di u 2024. Questa eclissi passerà per u Messicu, u Texas, è parechji diversi. cità in u nordeste di i Stati Uniti, cumpresi Austin, Dallas è Indianapolis.

Allora marcate i vostri calendari è preparate per assistisce à a bellezza impressionante di una eclissi di u sole in Colorado. Ricurdatevi di portà i vostri occhiali d'eclissi per assicurà una visualizazione sicura, è esse preparatu per u trafficu potenziale, postu chì questu raru avvenimentu hè previstu di attirà una grande folla.

