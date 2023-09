I biuloghi di l'Università di Massachusetts Amherst anu realizatu una ricerca nantu à a storia evolutiva di i pumati, scoprendu i setti di caratteristiche chì anu purtatu à u sviluppu di e so caratteristiche distinti. I risultati, publicati in Plants, People, Planet è The American Journal of Botany, mettenu in luce cumu i frutti evoluzione in natura è offrenu intuizioni chì ponu aiutà à futuri sforzi di migliurà di i culturi.

U studiu fucalizza nantu à i parenti di i pumati muderni, parechje spezie salvatichi chì si trovanu longu a costa occidentale di l'America Sudamerica. Queste spezie salvatichi sò assai diffirenti di i pumati chì avemu cunnisciutu oghje. Sò chjuchi, verdi quandu sò maturi, è parechji anu un gustu è un odore dispiacenti.

Per capiscenu a trasfurmazioni da questi pumati salvatichi à u fruttu diliziosu è visualmente attraente chì ci piace, i circadori anu studiatu sindromi evoluzione, chì sò inseme di caratteristiche chì si trovanu inseme in frutti. I ricercatori precedenti ùn anu micca cultivatu tutte e spezie di tomate salvatichi inseme per cullà evidenza di sti sindromi.

A squadra hà cullatu sementi da 13 spezie di tomate salvatichi è varianti multipli in ogni spezia. Anu cultivatu queste piante è esaminò i so frutti per caratteristiche cum'è u culore, a forma, u zuccheru è u cuntenutu di l'acidu, è l'analisi di DNA. I composti organici volatili rispunsevuli di l'aroma di i pumati sò stati ancu misurati è classificati.

I risultati anu revelatu chì i tratti cum'è l'odore, u sapori è u culore sò sindromi è ci hè un match trà l'apparenza esterna di u tomate è u so gustu. Sta ricerca furnisce una comprensione cumpleta di cumu i pumati salvatichi sò diffirenti di l'altri è di variità cultivate.

U studiu hà ancu benefiziu da i sforzi di cullizzioni di Charles Rick, chì cullighjava sementi da spezie di tomate salvatichi durante i so viaghji in Sudamerica. I circadori anu cultivatu sti sementi raccolti à fiancu à i so propiu è anu paragunatu i tratti di e diverse spezie.

Sta ricerca ùn solu illumina a storia evolutiva di u pumadoru, ma hà ancu implicazioni per a ripruduzzione di varietà di frutti più nutritivi è attrattivi. Per capiscenu e caratteristiche chì cuntribuiscenu à e qualità desiderate di u pumadoru, i scientisti ponu travaglià per sviluppà variità mejorate per u cunsumu.