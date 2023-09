I ricercatori scopre un potenziale Blueprint per i neuroni in l'animali più simplici

I ricercatori anu scupertu evidenza di cellule neurone-like in placozoans, unu di i tipi più simplici d'animali. I Placozoani anu esistitu in i mari per centinaie di milioni d'anni, è hè pussibule chì servenu cum'è u pianu di i sistemi nervosi truvati in animali più cumplessi, cumpresi l'omu. Questi risultati sò stati publicati in a rivista Cell.

I Placozoani appariscenu cum'è amebas sottu un microscopiu, ma sò veramente animali. Sò più vicinu à i cnidarii (chì includenu l'anemoni di mare è i coralli) è i bilateriani (vertebrati) in l'arbre di a vita. Mentre chì l'altri lignaggi di l'animali anu sistemi nervosi guvernati da neuroni, i placozoani anu cridutu chì sò diffirenti è ùn pussede micca neuroni.

Invece di neuroni, i placozoani utilizanu cellule peptidergiche per regulà certi cumpurtamenti. Queste cellule liberanu catene curtite di aminoacidi chì attivanu e cellule circundante, simili à a funzione di i neuroni in l'organisimi più cumplessi. Questa somiglianza hà purtatu i circadori à investigà più, teorizendu chì queste cellule puderanu rapprisintà u sistema nervu di un anticu antenatu animali.

U squadra di ricerca hà studiatu l'espressione genica in i placozoani è hà scupertu 14 tipi di cellule peptidergiche chì sò impurtanti per a custruzione di neuroni in altri animali. In ogni casu, anu truvatu chì e cellule peptidergiche in i placozoani ùn mancanu di l'attività elettrica è a capacità di riceve missaghji, chì indicanu chì ùn sò micca veri neuroni.

Mapendu l'interazzione potenziale trà e cellule peptidergiche è altre cellule in i placozoani, i circadori identificanu una rete di signalazione cumplessa è coppie specifiche di neuropeptidi è receptori. Questu sustene l'ipotesi di u cervellu chimicu, chì suggerisce chì i primi sistemi nervosi anu evolutu cum'è rete di cellule cunnesse per via di segnali chimichi invece di signali elettrici.

Paragunendu e cellule peptidergiche à i neuroni in altri animali, i circadori anu scupertu similitudini maiò in u modu di l'usu di i geni, chì indicanu chì i primi sistemi nervosi eranu una volta simili à quelli vistu in i placozoani prima di evoluzione in cellule cumplesse chì mandanu segnali elettrici.

Mentre i placozoani ponu esse simplici paragunati à l'omu, a so cumplessità hè più altu ch'è previstu. Ulteriori ricerche nantu à i placozoani è altri lignaghji animali furnisceranu una megliu comprensione di l'evoluzione di i sistemi nervosi è mette in luce e funzioni di i neuroni in u nostru cervellu.

