XRISM Satellite Lancia per studià l'Universu in diversi culori di raghji X

Riassuntu: U satellitu X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), un sforzu di cullaburazione trà l'Agenzia di Esplorazione Aeroespaziale Giappone (JAXA) è a NASA cù a participazione di l'Agenzia Spaziale Europea, hè stata lanciata u 6 di settembre. A missione di XRISM hè di detectà lunghezze d'onda di raghji X cù una precisione senza precedente è furnisce à i scientisti novi letture rivoluzionarie di lochi caldi è energetichi in l'universu. A cuntrariu di i telescopi di raghji X esistenti, XRISM pò distingue diversi culori di luce di raghji X, sbloccandu una ricchezza di informazioni. U so strumentu rileva i raghji X à traversu picculi cambiamenti di temperatura, chì li permettenu di identificà elementi chimichi prisenti in l'uggetti è leghje a velocità di i movimenti di gas. U satellitare hà u scopu di furnisce una nova vista di l'universu caldu è energeticu, osservendu l'esplosioni stellari, l'interazzione di i buchi neri, è e fusioni di cluster di galassie in un dettagliu senza precedente. I scientisti di l'Università di Chicago analizzaranu e prime osservazioni di XRISM di gruppi è gruppi di galassie massivi, sperendu di capisce l'interazzione trà i buchi neri supermassivi è e so galassie ospiti. XRISM hà ancu misurà l'abbundanza di elementi chimichi è palesa a cumpusizioni chimica attuale di l'universu. Lanciare un satellitu per l'osservazioni di raghji X da u spaziu presenta una sfida significativa per via di l'atmosfera di a Terra chì blucca i raghji X. Questu hè u quartu tentativu di lancià è operà un satellitu simili cù successu, è i scientisti sò ottimisti nantu à u putenziale di XRISM.

Fonti:

- Università di Chicago. "U satellita XRISM lancia per studià l'universu in diversi culori di raghji X". Phys.org. Ritruvatu l'11 di settembre di u 2023