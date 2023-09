L'Osservatoriu Swift mette in ballu i buchi neri chì inguglianu e stelle

L'Osservatoriu Swift di a NASA hà osservatu pocu tempu un bucu neru, chjamatu Swift J023017.0+283603, situatu à 500 milioni di anni luce di distanza in a galassia 2MASX J02301709+2836050. I dati suggerenu chì stu pirtusu neru cunsumu intermittenti stelle ogni volta chì si avvicinanu. Stu fenominu, cunnisciutu cum'è un avvenimentu di disrupzione di marea ripetuta, hè statu vistu prima in altri buchi neri, cum'è ASASSN-14ko in 2021.

I buchi neri sò oggetti incredibbilmente densi cù ambienti energetichi. Accrete a materia in dischi è cunsuma u materiale superheated chì casca in i so orizzonti di l'avvenimenti. Quandu una stella hè intrappulata gravitazionale da un pirtusu neru, hè spogliata di u so materiale ogni volta chì si avvicina. In u casu di Swift J0230, un pirtusu neru più di 200,000 XNUMX volte a massa di u Sole cunsumu trè masse terrestre di a stella cù ogni passu.

Tuttavia, hè pussibule chì sta stella ùn hè micca cumplitamenti cunsumata. L'astrònomi anu osservatu i buchi neri chì regurgitavanu materiale stellare chì anu cunsumatu in u passatu. A distinzione trà l'avvenimenti di disrupzione di marea è a rinvigorizazione di i nuclei galattici attivi (AGN), chì sò buchi neri supermassivi chì emettenu jet massivi di materiale, pò esse sfida.

L'Osservatoriu Swift, lanciatu in u 2004, hè statu strumentale per avanzà a nostra cunniscenza di l'astrofisica. Phil Evans, un astrofisicu di l'Università di Leicester, hà elogiatu a capacità di l'osservatoriu di adattà à novi spazii di ricerca. Ulteriore studiu hè necessariu per capisce megliu a dinamica di u pirtusu neru è u sistema stella, ma sta nova osservazione cuntribuisce à a nostra cunniscenza di sti fenomeni cosmici fascinanti.

Fonti:

- Osservatoriu Swift di a NASA

- Astronomia di a natura