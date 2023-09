Sfruttà a Visione Informatica per Sbloccare Insights in Batterie Lithium-Ion

I ricercatori anu utilizatu a visione di l'informatica, una forma di apprendimentu automaticu, per acquistà una cunniscenza più profonda di u funziunamentu di e batterie di lithium-ion ricaricabili. Esaminendu meticulosamente i filmi di raghji X di l'elettrodi di batteria à u livellu nanoscala, i scientisti anu scupertu dettagli fisichi è chimichi prima nascosti. Questa scuperta hà u putenziale di rinfurzà l'efficienza di e batterie di lithium-ion, cù applicazioni più larghe per capiscenu sistemi cumplessi cum'è a divisione cellulare in l'embrioni.

U studiu, guidatu da circadori di u Laboratoriu Naziunale di Acceleratore SLAC di u Dipartimentu di l'Energia, l'Università di Stanford, u MIT, è l'Istitutu di Ricerca di Toyota, cuncintrau in particelle di fosfatatu di ferru di litiu (LFP). E particelle LFP, rivestite cù una fina capa di carbone per una conducibilità elettrica mejorata, si trovanu cumunimenti in l'elettrodi pusitivi di e batterie di lithium-ion.

Per osservà i prucessi internu di e batterie, u squadra di ricerca hà creatu cellule di battezza trasparenti cù dui elettrodi circundati da una suluzione elettrolitica chì cuntene ioni di lithium in movimentu liberu. Per mezu di sta stallazione, puderanu seguità u muvimentu di ioni di litiu durante i cicli di carica è scaricamentu. Stu prucessu, cunnisciutu com'è intercalazione, implica l'ioni chì entranu è abbandunonu e particelle LFP.

LFP hè assai significativu in l'industria di e batterie per via di u so prezzu bassu, record di sicurezza, è l'utilizazione di elementi abbundanti, facendu particularmente pertinente in u mercatu di i veiculi elettrici.

A cullaburazione trà i circadori hà iniziatu ottu anni fà quandu u prufessore di u MIT Martin Bazant è u William Chueh di Stanford uniscenu a so cumpetenza in a modellazione matematica è a microscopia avanzata di raghji X per studià e particelle di batterie. In seguitu anu incorporatu strumenti di apprendimentu automaticu per accelerà a prova di a batteria è identificà i metudi di carica ottimali. L'attuale studiu piglia un passu più avanti sfruttendu a visione di l'informatica per analizà i filmi di raghji X in nanoscala da 2016. Questa tecnica permette una cunniscenza più cumpleta di e reazzioni di inserzione di lithium in particeddi LFP.

Pixelating l'imaghjini di raghji X, i circadori ponu catturà a cuncentrazione di ioni di litiu in ogni puntu di a particella. Questu li permette di creà filmi chì illustranu u flussu di ioni di litiu in e fora di e particelle durante a carica è a scaricamentu.

Analizendu l'imaghjini di raghji X, i circadori anu truvatu chì u muvimentu di ioni di litiu in u materiale hè allinatu strettamente cù simulazioni di computer sviluppate prima da Bazant. Anu utilizatu 180,000 XNUMX pixel cum'è misurazioni per furmà un mudellu computazionale chì descrive accuratamente a termodinamica non-equilibrium è a cinetica di reazione di u materiale di a bateria.

Inoltre, u studiu hà revelatu chì e variazioni in a rata di l'assorbimentu di ioni di litiu in a superficia di a particella sò correlate cù u spessore di u revestimentu di carbone. Questa scuperta suggerisce chì l'ottimisazione di u spessore di a capa di carbone puderia potenzialmente rinfurzà l'efficienza di a batteria - un avanzatu impurtante in u disignu di a batteria.

I risultati di stu studiu offrenu insights in l'ottimisazione di l'elettrodi di fosfatatu di ferru di litiu è dimustranu u putenziale di l'apprendimentu di macchina è di tecniche avanzate di imaging per svelà i misteri di materiali è sistemi. Questa avanzata ùn solu apre a strada per l'avanzamenti in a tecnulugia di batterie, ma ancu prumessa per studià a furmazione di mudelli in altri sistemi chimichi è biologichi.

Source:

- Comunicatu di stampa MIT

- Comunicatu di stampa di l'Università di Stanford

- Journal Nature