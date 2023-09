Un novu studiu trova pesticidi dannosi in u polline d'api in Irlanda

Un studiu recente realizatu da u Trinity College di Dublinu è l'Università di Dublinu City hà illuminatu l'impattu dannosu di i pesticidi nantu à diverse spezie d'api in Irlanda. I circadori anu esaminatu u polline di culturi da 12 siti diffirenti in u paese è analizatu i livelli di pesticidi residuali. Anu ancu cullatu u polline da l'api è i bumblebees in questi siti.

U studiu hà revelatu chì u polu di bumblebee hà avutu u più altu numeru di cumposti è rilevazioni di pesticidi cumparatu cù altri tipi di polline. Particularmente cuncernante era a prisenza di insetticidi neonicotinoidi in u polline di u bumblebee. I neonicotinoidi sò cunnisciuti per esse dannusu per l'abi è l'altri animali.

Ciò chì era ancu più preoccupante hè chì parechji di i pesticidi rilevati ùn sò micca stati appiicati recentemente à i campi induve u polline hè statu cullatu. Questu suggerisce chì questi sustanzi chimichi o persistenu in l'ambiente per un bellu pezzu o chì i residui venenu da e piante in altri spazii in a gamma di foraggiamenti di l'api.

Elena Zioga, u primu autore di u studiu è un candidatu à u PhD à a Trinity's School of Natural Sciences, hà spressu a so preoccupazione per i risultati. Ella mette in risaltu chì alcuni di questi pesticidi tossichi ùn sò micca stati usati in i campi campioni da almenu trè anni, chì implica chì i sustanzi chimichi persistenu in i bordi di u campu o chì l'api raccoglie u polline contaminatu da oltre i campi campioni.

Un altru scupertu significativu di u studiu hè chì e diverse spezie d'api sò stati esposti à diversi tipi di pesticidi. U polline di l'api hè stata cuntaminata soprattuttu cù fungicidi, mentre chì u polline di l'api era principarmenti contaminatu cù insetticidi neonicotinoidi.

Zioga hà enfatizatu l'impurtanza di cunsiderà parechje spezie d'api in a valutazione di l'esposizione à i pesticidi. Ella hà dichjaratu chì l'usu di l'api cum'è l'unica riferenza per capisce l'esposizione à i pesticidi ùn furnisce micca una stampa cumpleta. L'api è i bumblebees ghjucanu un rolu cruciale in i servizii di polinizazione è sustene l'ecosistemi sani.

Stu studiu mette in luce a presenza di pesticidi dannosi in u polline di l'api in Irlanda. Hè bisognu di più ricerca per capisce l'implicazioni à longu andà di sti residui di pesticidi nantu à e pupulazioni d'api è a biodiversità più larga.

Fonti:

- Trinity College Dublin

- Università di Dublinu City