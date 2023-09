A struttura di legnu più antica datata à mezu milione d'anni scuperta in Zambia

L'archeologi anu fattu una scuperta innovativa in u situ preistorico di Kalambo Falls in Zambia. Hanu scupertu a struttura di legnu più antica mai truvata, chì data di quasi mezzo milione d'anni. A struttura ben conservata mette in luce e capacità avanzate di i nostri antichi antenati. A scuperta suggerisce chì eranu più avanzati tecnulugichi di ciò chì si credeva prima.

A struttura di lignu hè stata scuperta à Kalambo Falls, situatu vicinu à a fruntiera cù a Tanzania. Hè stimatu à esse almenu 476,000 anni, predating l'evoluzione di l'Homo sapiens. U legnu mostra taglii chì indicanu chì l'arnesi di petra sò stati usati per unisce dui grossi tronchi. Si crede chì a struttura hà servitu cum'è piattaforma, passerella o abitazione elevata, pensata per mantene i nostri antenati sopra l'acqua.

In più di a struttura di lignu, una cullizzioni di arnesi di lignu cumpresi una cunea è un bastone di scavà sò stati ancu truvati in u situ. Mentre era digià cunnisciutu chì i primi umani anu utilizatu u legnu in questu tempu, era di solitu per scopi limitati, cum'è u focu o a caccia.

L'autore principale di u studiu, Larry Barham da l'Università di Liverpool, hà dichjaratu chì a scuperta di a struttura hè stata una "scuperta casuale" fatta durante una scavi in ​​2019. I registri precedenti per a struttura di legnu più antica datavanu di circa 9,000 XNUMX anni, facendu sta scuperta. significativamente più vechja.

A preservazione di u legnu anticu hè una sfida per a so tendenza à putreri è lasciate traccia minima per u record storicu. In ogni casu, l'altu livellu di l'acqua in Kalambo Falls si crede chì hà cuntribuitu à a preservazione eccezziunale di a struttura annantu à i seculi.

I circadori anu sappiutu determinà accuratamente l'età di a struttura di lignu cù un novu metudu di datazione chjamatu datazione di luminescenza. Misurendu l'ultima volta chì i minerali sò stati esposti à u sole, anu scupertu chì a struttura hè almenu 476,000 XNUMX anni.

Sta scuperta furnisce insights preziosi nantu à e capacità è l'avvanzi tecnologichi di i nostri antichi antenati. Indica ancu chì i primi umani anu pussede l'imaginazione è e cumpetenze necessarie per custruisce strutture cumplessi di lignu assai prima chì l'Homo sapiens emerge.

Fonti:

- Journal Nature