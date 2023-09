L'archeologi scopre a struttura di legnu più antica, insinuendu l'antenati avanzati

L'archeologi anu fattu una scuperta straordinaria in Zambia, scupertu a struttura di legnu più antica mai truvata. A struttura, crede esse una piattaforma, una passerella, o una abitazione elevata, data di almenu 476,000 XNUMX anni, assai prima di l'evoluzione di l'Homo sapiens. Questa scuperta suggerisce chì i nostri antenati puderanu esse più avanzati di ciò chì si pensava prima.

A struttura di legnu ben conservata hè stata truvata à Kalambo Falls, vicinu à a fruntiera cù a Tanzania. I marchi di taglio nantu à u legnu indicanu chì l'arnesi di petra sò stati usati per unisce dui grossi tronchi. In più di a struttura, una cullizzioni di arnesi di lignu, cumpresa una cunea è un bastone di scavà, sò ancu scuperti in u situ.

U record precedente per a struttura di legnu più antica era di circa 9,000 2019 anni. A scuperta à Kalambo Falls hè cunsiderata una "scuperta casuale" fatta in XNUMX mentre scavava in u situ. A struttura hè stata cunservata per via di l'altu livellu di l'acqua à e cascate. U legnu anticu tende a putreri è lascià pocu traccia, facendu tali scuperte raru.

I circadori anu utilizatu un novu metudu chjamatu datazione di luminescenza per determinà accuratamente l'età di a struttura. Stu metudu misura l'ultima volta chì i minerali sò stati esposti à u sole. I risultati anu revelatu chì a struttura di lignu hè assai più vechja di ciò chì si pensava inizialmente, data di almenu 476,000 XNUMX anni.

Sta scuperta sfida l'idea chì i nostri antenati eranu nomadi, cum'è a struttura pareva esse una abitazione permanente vicinu à e cascate, chì furnisce una fonte constante d'acqua. A scuperta suggerisce ancu un livellu astrattu di pensamentu è possibbilmente l'usu di a lingua, cum'è i nostri antenati anu utilizatu a so intelligenza, l'imaginazione è e so cumpetenze per creà qualcosa chì ùn era micca esistitu prima.

U studiu di sta struttura di lignu hà cambiatu a manera chì l'archeologi pensanu à i nostri parenti antichi, ricunnoscendu a so capacità di trasfurmà u so circondu è migliurà a so vita di ogni ghjornu. Questa scuperta dimostra e capacità cognitive di i nostri antenati in quantu à a pianificazione è a visualizazione di u pruduttu finitu.

Hè necessariu più ricerca per cunfirmà se a struttura era una abitazione permanente o micca. A scuperta à Kalambo Falls furnisce insights preziosi nantu à a natura avanzata di i nostri antenati è a so capacità di adattà à u so circondu.

Fonti:

- AFP