I scientisti chinesi anu ottinutu un avanzatu significativu da a crescita di i reni chì cuntenenu cellule umane in embrioni di porcu, chì puderanu aiutà à affruntà a carenza di organi per u trasplante. A ricerca, publicata in a rivista Cell Stem Cell, marca u primu tentativu successu di cultivà l'organi umani in i porchi. I rini sò stati scelti cum'è u focu di u studiu per via di a so prima fase di sviluppu è u so usu frequente in trasplante umani.

I tentativi precedenti di cultivà l'organi umani in i porchi anu fiascatu, ma stu novu approcciu puderia rivoluzionari a bioingenieria di l'organi. A squadra di l'Istituti di Biomedicina è Salute di Guangzhou hà utilizatu l'editazione di u genu CRISPR per sguassà dui geni necessarii per a furmazione di rino in embrioni di porcu. Dopu anu introduttu cellule staminali pluripotenti umane, capaci di sviluppà in ogni tipu di cellula, in l'embrioni. Queste cellule umane naturalmente riempianu u "niche" creatu in l'embrioni di porcu.

Dopu avè cultivatu l'embrioni cù e cellule umane è di porcu in provette, sò stati trasferiti à e matri surrogate. Cinque embrioni sò stati trovati chì anu un reni funziunamentu nurmale, cù 50 à 60 per centu di cellule umane. Questa scuperta suscita preoccupazioni etiche, postu chì alcune cellule umane sò state rilevate ancu in u cervellu di i porchi.

Mentre sta ricerca hè una tappa impurtante, ci sò sempre sfide da superà prima chì sta tecnulugia pò esse aduprata in u trasplante umanu. A proporzione di cellule umane in i rini ùn hè micca abbastanza, è a prisenza di cellule umane in u cervu di u porcu suscite preoccupazioni. L'obiettivu à longu andà hè di ottimisà a tecnulugia per u trasplante d'urgani, ma più ricerca hè necessaria.

Questa avanzata in a crescita di rini umanizzati in l'embrioni di porcu puderia apre a strada per u sviluppu di altri organi umani in i porchi. I circadori speranu di espansione i so studii per include organi cum'è u core è u pancreas.

Fonte: Cell Stem Cell, Agence France-Presse