A Meccanica di a Crescita Musculale: Cumu l'Esercitu Forme Fibre Muscle

L'eserciziu regulare hè cunnisciutu per rinfurzà è tonificà i nostri musculi, ma i miccanismi esatti daretu à stu prucessu sò stati un sughjettu di interessu per i fisiologi. L'ingegneri di u MIT anu avà sviluppatu un tappettu di allenamentu unicu per e cellule chì permette à i scientisti di studià l'effetti puramente meccanichi di l'eserciziu à un livellu microscòpicu. U tappettu, fattu di l'idrogel incrustatu cù microparticelle magnetiche, imita e forze di i musculi sperienze durante l'esercitu quandu attivatu da un magnetu esternu. E cellule muscolari cultivate nantu à u tappettu sò state "esercitate" da e vibrazioni indutte da u muvimentu di u magnetu.

I risultati preliminari di l'esperimentu mostranu chì l'eserciziu meccanicu regulare aiuta à e fibre musculari crescenu in una direzzione più allinata, chì li permette di cuntrate in sincronia. Questa scuperta suggerisce chì l'estimulazione meccanica pò guidà a ricuperazione musculare dopu a ferita o potenzalmentu rallentà l'effetti di l'anziane. I circadori prughjettanu di utilizà u dispusitivu per modellu fogli di musculi forti è funziunali, chì puderanu avè applicazioni in robotica dolce è riparazione di tissuti.

A squadra di u MIT spera chì sta nova piattaforma pò furnisce una visione di cumu e forze meccaniche affettanu a funzione musculare è aiutanu à sviluppà terapie per i feriti musculari è i disordini neurodegenerativi. Decoupling l'elementi chimichi è meccanichi di l'eserciziu, anu pussutu fucalizza solu nantu à e forze meccaniche chì guidanu a risposta musculare.

U tappettu incrustatu di magnetu hè statu un modu sicuru è micca distruttivu per generà forze meccaniche nantu à e cellule musculari. I celi chì sò stati regularmente esposti à u muvimentu meccanicu crescenu più longu cumparatu cù e cellule chì ùn anu micca esercitatu. Questu dimustra cumu l'eserciziu pò furmà a crescita è l'allineamentu di e fibre musculari. A capiscitura di sti miccanismi puderia purtà à l'avanzamenti in a rigenerazione di tissuti è u sviluppu di sistemi robotici adattabili.

Definizione:

- Hydrogel: Un materiale morbidu, simile à Jell-O, utilizatu in stu studiu cum'è tappettu di furmazione per e cellule.

- Forze meccaniche: Forze fisiche applicate à e cellule musculari durante l'esercitu.

- Rigenerazione di tissuti: u prucessu di restaurà u tissutu feritu o danatu in u corpu.

Fonti:

