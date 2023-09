Caccià a Trash: Aeolus Satellite Plunges to Earth in Reentry Controlled

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hà publicatu una nova animazione chì mostra i mumenti finali di a nave spaziale Aeolus mentre facia a so rientria cuntrullata in l'atmosfera di a Terra. L'animazione, creata aduprendu l'ultime ottu imaghjini pigliate da u satellitare, mostra a nave spaziale caduta è brusgiata in una morte ardente. Queste imaghjini sò stati catturati da u Tracking and Imaging Radar (TIRA), un radar d'osservazione spaziale in Germania.

Aeolus avia orbitatu a Terra dapoi cinque anni, misurà i venti di u pianeta à una scala glubale. In ogni casu, u satellitu era senza carburante è hè statu tiratu da a gravità è a resistenza atmosferica. In un sforzu unicu per cumbatte u prublema crescente di i detriti spaziali, l'ESA hà implementatu una rientrata assistita per u satellitu.

A rientrata implicava una seria di manovre chì abbassavanu l'orbita di Eolo da circa 199 chilometri à solu 75 chilometri sopra a Terra. À 2:40 pm ET, u satellitu hè diventatu una bola di focu, falendu attraversu l'atmosfera di a Terra. L'Uffiziu di i Debri Spaziali di l'ESA hà tracciatu a so discendenza finale.

A rientrata cuntrullata di Aeolus dimustra u volu spaziale sustinibili è operazioni rispunsevuli. L'equipa di a missione hè stata cun u satellitu per u più longu pussibule, guidà u so ritornu è assicurendu una dispusizione rispunsevule. Cum'è Tommaso Parrinello, direttore di a missione Aeolus, hà dichjaratu, "queste imagine sò u nostru addiu finale à a missione chì tutti mancanu, ma chì u so legatu persiste".

Questa rientrata cuntrullata di una nave spaziale hè un passu significativu versu a mitigazione di i detriti spaziali è assicurà a sustenibilità à longu andà di l'attività spaziali.

Fonte: ESA (Agenzia Spaziale Europea)