U rolu di u ventu in u funnu di Groenlandia è di l'Antartichi

In a battaglia contr'à u cambiamentu climaticu, l'impattu nantu à e cità costiere da l'aumentu di u nivellu di u mari hè inevitabbile. Cù u putere di affucà i gusti di Mumbai è New York, capiscenu e fonti di l'acqua hè cruciale.

I calchi di ghiaccio in Groenlandia è l'Antartida, fora di e muntagne ghiacciate, cuntenenu abbastanza acqua congelata per elevà u nivellu di u mari da 210 piedi. Sfurtunatamente, sti rigioni sò i più affettati da u riscaldamentu glubale.

Mentre a temperatura di l'aria hè aumentata significativamente in Groenlandia, superendu 3.8 ° C dapoi l'anni 1990, u ventu cuntribuisce ancu à u funnu acceleratu di a calotta di ghiaccio. Un novu studiu revela chì i venti Foehn è Katabatic, chì soffianu l'aria calda in discesa nantu à i ghiacciai, anu un impattu maiò nantu à a fusione di a calotta di ghiaccio in Groenlandia è in l'Antartida.

In l'ultimi dui dicennii, l'influenza di questi venti nantu à i calchi di ghiaccio di Groenlandia hè aumentata di circa 10%. In ogni casu, u so effettu nantu à u ghjacciu di l'Antarticu hè diminuitu di 32%. Sta diffarenza hè principarmenti duvuta à e diverse modi in quale u riscaldamentu glubale affetta l'emisferi sittintriunali è miridiunali. Groenlandia hè diventata cusì calda chì u ventu ùn hè più necessariu, postu chì a sola luce di u sole hà un effettu di fusione sustanciale nantu à a regione.

L'oscillazione di l'Atlanticu Nordu, un fenomenu climaticu significativu chì cuntrolla a forza è a direzzione di i venti è e timpeste occidentali, hà ancu ghjucatu un rolu in questa disparità. Un cambiamentu à una fase pusitiva hà purtatu più aria calda sopra Groenlandia è altre regioni artiche, intensificendu u prucessu di fusione.

Per d 'altra banda, u funnu tutale di a superficia in l'Antartida hè diminuitu di circa 15% dapoi u 2000. Questu pò esse attribuitu à una riduzzione di 32% di i venti di a penisula in a penisula è una mellura di a capa d'ozone di a regione, chì assorbe u calore da u Sole. è prutegge a superficia da più funnu.

Mentre chì a riduzzione di a fusione guidata da u ventu in l'Antartida pò sembrà un sviluppu pusitivu, a tendenza di fusione pone sempre risichi. L'Antartida hà digià sperimentatu u colapsu di dui banchi di ghiaccio vulnerabili, è se sta tendenza cuntinueghja, puderia disturbà i mudelli di circulazione di l'acqua di l'oceanu globale, purtendu à cunsequenze severi per u clima di a Terra.

Sia a Groenlandia è l'Antartida sò cuntributori significativi à l'aumentu di u nivellu di u mari, è u monitoraghju è u modellu di u ghjacciu hè cruciale. Capisce a relazione trà u ventu è u ghjacciu in u cuntestu di u cambiamentu climaticu hè essenziale per predice l'aumentu di u livellu di u mari in u futuru è u so impattu annantu à u pianeta.

Fonte: Lettere di Ricerca Geofisica