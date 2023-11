Una svolta in a prova di resistenza antimicrobiana: Valutazione rapida è precisa in una ora

By

A resistenza antimicrobica (AMR) hè una crisa di salute glubale, chì causa 1.3 milioni di morti ogni annu. Per cumbatte stu prublema, i circadori di l'Università di Tecnulugia è Design di Singapore (SUTD) anu sviluppatu un dispositivu microfluidic rivoluzionariu chì pò valutà rapidamente è accuratamente a suscettibilità di i microbi à l'antibiotici in una ora.

I metudi tradiziunali di valutà AMR sò lenti, piglianu più di 20 ore per ottene risultati. Stu ritardu pò purtà à l'usu inappropriatu di l'antibiotici, alimentendu ancu u sviluppu di resistenza. A nova piattaforma microfluidica affronta stu prublema furnisce un metudu rapidu è precisu di teste di suscettibilità antimicrobiana (AST).

U dispusitivu travaglia misurà a permeabilità di a membrana bacteriana dopu l'esposizione à l'antibiotici. Stu cambiamentu in a permeabilità si faci appena 30 minuti dopu l'esposizione à l'antibiotici, eliminendu a necessità di cultura bacteriana à longu andà. Rimuovendu u passu di cultura, a piattaforma riduce significativamente u tempu di turnaround per i risultati di circa 20 ore.

Non solu a piattaforma microfluidica furnisce risultati rapidi, ma offre ancu una manipulazione cumpletamente automatizata di soluzioni batteriche, riducendu l'errore umanu è aumentendu l'affidabilità di i risultati AST.

FAQ

Cosa hè a resistenza antimicrobiana?

A resistenza antimicrobica (AMR) si riferisce à l'abilità di i microorganismi, cum'è i batteri è i fungi, per sviluppà a resistenza à e droghe pensate per tumbà. Questa resistenza rende l'infizzioni più difficiuli di trattà è aumenta u risicu di diffusione di malatie.

Perchè AMR hè una crisa di salute globale?

AMR porta à una stima di 1.3 milioni di morti in u mondu ogni annu. Cume i microbi diventanu resistenti à l'antibiotici esistenti, diventa sempre più sfida à trattà l'infezioni in modu efficace. Questu pone una minaccia significativa per a salute publica, postu chì l'infezioni cumuni ponu esse intrattabili.

Cumu funziona u dispusitivu microfluidic?

U dispusitivu microfluidic misura a permeabilità di a membrana bacteriana dopu l'esposizione à l'antibiotici. Detectendu cambiamenti in a permeabilità, pò stabilisce se un microbu hè suscettibile o resistente à antibiotici specifichi. U dispusitivu furnisce risultati in una ora, eliminendu a necessità di cultura bacteriana à longu andà.

Chì sò i vantaghji di a piattaforma microfluidica?

A piattaforma microfluidica offre parechji vantaghji. Parmette risultati rapidi, riducendu u tempu di turnaround di circa 20 ore paragunatu à i metudi tradiziunali di cultura. A piattaforma permette ancu a gestione cumpletamente automatizata di e soluzioni batteriche, riducendu l'errore umanu è aumentendu l'affidabilità di i risultati.

Chì sò l'implicazioni di sta scuperta?

U sviluppu di sta piattaforma microfluidica hè un passu significativu in a lotta contru a resistenza antimicrobiana. Cù un metudu rapidu è precisu per pruvà l'efficacità di l'antibiotici contr'à microbi specifichi, i prufessiunali di a salute ponu piglià decisioni di trattamentu megliu infurmatu, riducendu l'abusu è l'usu eccessivu di antibiotici è mitigendu a minaccia di AMR.

Fonti:

Journal : Petite

Università di Tecnulugia è Design di Singapore